Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen

Schrecksekunde im Abfahrtstraining: Hier zittert bei Odermatt der Ski Ein kurzer Wackler sorgt für einen kurzen Schreckmoment in Marco Odermatts finalen Abfahrtstraining. 06.02.2026

Während zahlreiche Fahrer das Abschlusstraining für die Olympia-Abfahrt in Bormio auslassen, halten sich die Schweizer Trümpfe Marco Odermatt und Franjo von Allmen zurück – und haben dennoch eine Schrecksekunde zu überstehen.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Sportlich gesehen hat das Abschlusstraining zur Olympia-Abfahrt in Bormio keine grosse Bedeutung mehr. Zahlreiche Speed-Cracks verzichten am Freitag gar auf einen Start – darunter auch Giovanni Franzoni, Cameron Alexander, Nils Alphand oder Mattia Casse. Auch die beiden Schweizer Stefan Rogentin und Niels Hintermann, der am Samstag nicht startberechtigt ist, setzen aus.

Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney dagegen entscheiden sich für eine letzte Testfahrt, ohne dabei voll ans Limit zu gehen. Odermatt gibt im obersten Teil noch Gas, nimmt dann aber Tempo raus. Von Allmen geht schon den oberen Streckenteil locker an. Dennoch haben die beiden Mitfavoriten auf Gold je eine Schrecksekunde zu überstehen und können einen Sturz nur mit Mühe verhindern. Von Allmen klassiert sich schlussendlich mit fast drei Sekunden Rückstand auf Rang 7, Odermatt mit mehr als vier Sekunden Rücsktand auf Platz 11.

Alexis Monney nutzt das letzte Training, um noch einmal sein Material zu testen. Er hält bis zur Streckenhälfte mit den Schnellsten mit, schwingt dann aber ab und fährt gar nicht erst ins Ziel. Die Bestzeit des Abschlusstrainings geht an den Kanadier James Crawford.

Bild: FIS

Der Ticker

Liveticker Neue Beiträge

Liveticker beendet

Das Abschlusstraining ist beendet Der Trainings-Sieg geht an den Kanadier James Crawford mit einer Zeit von 1:54:95. Crawford, der als einer der wenigen Fahrer voll durchzieht, ist klar schneller als die restliche Konkurrenz. Daniel Hemetsberger auf Rang 2 hat bereits 1.68 Sekunden Rückstand.

Weitere Fahrer verzichten – auch Rogentin startet nicht Der vierte startberechtigte Schweizer steht für das Abschlusstraining nicht am Start: Stefan Rogentin verzichtet auf die Teilnahme. Und er ist bei weitem nicht der Einzige. Auch Ryan Cochran-Siegle, Florian Schieder, Maxence Muzaton oder Mattia Casse verzichten auf den Start.

Auch Odermatt mit Schrecksekunde Odermatt gibt im obersten Teil noch Gas, bevor auch der Nidwaldner deutlich an Tempo rausnimmt. Doch auch Odermatt hat eine Schrecksekunde zu überstehen. Ihm verschlägt es in einer Kurve die Ski, nur knapp entgeht er einem Sturz. Im Ziel hat Odermatt einen Rückstand von über 4 Sekunden auf die Bestzeit von Crawford.

Monney bricht seine Fahrt ab Anders als von Allmen geht Monney den oberen Teil ernsthafter an und hat bis zur zweiten Zwischenzeit Vorsprung auf die Bestzeit von Crawford. Monney will aber vor allem sein Material ein letztes Mal testen. Bei Streckenhälfte schwingt er ab und fährt nicht mehr ins Ziel.

Schrecksekunde für von Allmen Während mit Cameron Alexander, Niels Hintermann und Giovanni Franzoni gleich drei Fahrer in Folge nicht starten, geht es Franjo von Allmen mit Startnummer 8 sehr ruhig an und hält sich bereits im oberen Streckenteil zurück. Und dennoch – oder genau deshalb – hat der Mitfavorit eine Schrecksekunde zu überstehen, kann einen Sturz aber vermeiden. Im Ziel hat von Allmen einen Rückstand von 2.84 Sekunden.

Die Startliste der Männer Bild: FIS

Die unverwüstliche Lindsey Vonn will die Olympia-Abfahrt trotz Kreuzbandriss bestreiten Kann man mit einem erst vor einer Woche erlittenen Kreuzbandriss im Knie eine Olympia-Abfahrt gewinnen? Überhaupt ins Ziel kommen? Wenn es einer gelingen kann, dann Lindsey Vonn. Hier geht es zum Artikel. Olympia-Star Lindsey Vonn trainiert trotz Kreuzbandriss 06.02.2026

Hallo … … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Abfahrts-Trainings in Bormio. Die Männer absolvieren am Tag vor dem Rennen ihr Abschlusstraining. Ab 11.30 Uhr bist du hier live mit dabei. Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren