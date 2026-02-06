Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abschlusstraining zur Olympia-Abfahrt Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen

Luca Betschart

6.2.2026

Schrecksekunde im Abfahrtstraining: Hier zittert bei Odermatt der Ski

Schrecksekunde im Abfahrtstraining: Hier zittert bei Odermatt der Ski

Ein kurzer Wackler sorgt für einen kurzen Schreckmoment in Marco Odermatts finalen Abfahrtstraining.

06.02.2026

Während zahlreiche Fahrer das Abschlusstraining für die Olympia-Abfahrt in Bormio auslassen, halten sich die Schweizer Trümpfe Marco Odermatt und Franjo von Allmen zurück – und haben dennoch eine Schrecksekunde zu überstehen.

Redaktion blue Sport

06.02.2026, 11:27

06.02.2026, 13:07

Sportlich gesehen hat das Abschlusstraining zur Olympia-Abfahrt in Bormio keine grosse Bedeutung mehr. Zahlreiche Speed-Cracks verzichten am Freitag gar auf einen Start – darunter auch Giovanni Franzoni, Cameron Alexander, Nils Alphand oder Mattia Casse. Auch die beiden Schweizer Stefan Rogentin und Niels Hintermann, der am Samstag nicht startberechtigt ist, setzen aus. 

Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney dagegen entscheiden sich für eine letzte Testfahrt, ohne dabei voll ans Limit zu gehen. Odermatt gibt im obersten Teil noch Gas, nimmt dann aber Tempo raus. Von Allmen geht schon den oberen Streckenteil locker an. Dennoch haben die beiden Mitfavoriten auf Gold je eine Schrecksekunde zu überstehen und können einen Sturz nur mit Mühe verhindern. Von Allmen klassiert sich schlussendlich mit fast drei Sekunden Rückstand auf Rang 7, Odermatt mit mehr als vier Sekunden Rücsktand auf Platz 11. 

Alexis Monney nutzt das letzte Training, um noch einmal sein Material zu testen. Er hält bis zur Streckenhälfte mit den Schnellsten mit, schwingt dann aber ab und fährt gar nicht erst ins Ziel. Die Bestzeit des Abschlusstrainings geht an den Kanadier James Crawford.

Bild: FIS

Der Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Das Abschlusstraining ist beendet

    Der Trainings-Sieg geht an den Kanadier James Crawford mit einer Zeit von 1:54:95. Crawford, der als einer der wenigen Fahrer voll durchzieht, ist klar schneller als die restliche Konkurrenz. Daniel Hemetsberger auf Rang 2 hat bereits 1.68 Sekunden Rückstand. 

  • Weitere Fahrer verzichten – auch Rogentin startet nicht

    Der vierte startberechtigte Schweizer steht für das Abschlusstraining nicht am Start: Stefan Rogentin verzichtet auf die Teilnahme. Und er ist bei weitem nicht der Einzige. Auch Ryan Cochran-Siegle, Florian Schieder, Maxence Muzaton oder Mattia Casse verzichten auf den Start.

  • Auch Odermatt mit Schrecksekunde

    Odermatt gibt im obersten Teil noch Gas, bevor auch der Nidwaldner deutlich an Tempo rausnimmt. Doch auch Odermatt hat eine Schrecksekunde zu überstehen. Ihm verschlägt es in einer Kurve die Ski, nur knapp entgeht er einem Sturz. Im Ziel hat Odermatt einen Rückstand von über 4 Sekunden auf die Bestzeit von Crawford.

  • Monney bricht seine Fahrt ab 

    Anders als von Allmen geht Monney den oberen Teil ernsthafter an und hat bis zur zweiten Zwischenzeit Vorsprung auf die Bestzeit von Crawford. Monney will aber vor allem sein Material ein letztes Mal testen. Bei Streckenhälfte schwingt er ab und fährt nicht mehr ins Ziel.

  • Schrecksekunde für von Allmen

    Während mit Cameron Alexander, Niels Hintermann und Giovanni Franzoni gleich drei Fahrer in Folge nicht starten, geht es Franjo von Allmen mit Startnummer 8 sehr ruhig an und hält sich bereits im oberen Streckenteil zurück. Und dennoch – oder genau deshalb – hat der Mitfavorit eine Schrecksekunde zu überstehen, kann einen Sturz aber vermeiden. Im Ziel hat von Allmen einen Rückstand von 2.84 Sekunden.

  • Die Startliste der Männer

    Bild: FIS

  • Die unverwüstliche Lindsey Vonn will die Olympia-Abfahrt trotz Kreuzbandriss bestreiten

    Kann man mit einem erst vor einer Woche erlittenen Kreuzbandriss im Knie eine Olympia-Abfahrt gewinnen? Überhaupt ins Ziel kommen? Wenn es einer gelingen kann, dann Lindsey Vonn. Hier geht es zum Artikel.

    Olympia-Star Lindsey Vonn trainiert trotz Kreuzbandriss

    Olympia-Star Lindsey Vonn trainiert trotz Kreuzbandriss

    06.02.2026

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Abfahrts-Trainings in Bormio. Die Männer absolvieren am Tag vor dem Rennen ihr Abschlusstraining. Ab 11.30 Uhr bist du hier live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Meistgelesen

«Empörende Beleidigungen»: Polnischer Minister kritisiert Trump – nun ächten ihn die USA
Zahlreiche Fahrer setzen aus – Schrecksekunde für Odermatt und von Allmen
Odermatt über Atmosphäre in Bormio: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»
Schliessung per sofort – jetzt nimmt das Golf-Hotel in Crans-Montana Stellung
Ziehsohn der Morettis 12 Stunden befragt – das hat er gesagt +++ Parmelin besucht Brandopfer in Mailand

Mehr Olympia

Olympia 2026 im Ticker. Odermatt über Atmosphäre in Bormio: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

Olympia 2026 im TickerOdermatt über Atmosphäre in Bormio: «Hier gibt es praktisch keinen olympischen Geist»

Australischer Aussenseiter triumphiert. Die überraschendste Gold-Medaille der Olympischen Geschichte

Australischer Aussenseiter triumphiertDie überraschendste Gold-Medaille der Olympischen Geschichte

Ski Freestyle. Freiburger Olympiasiegerin wird vom Abgang des Trainers überrascht

Ski FreestyleFreiburger Olympiasiegerin wird vom Abgang des Trainers überrascht

Eindrückliches Trainings-Video. Trotz Kreuzbandriss: Die unverwüstliche Lindsey Vonn startet bei Olympia

Eindrückliches Trainings-VideoTrotz Kreuzbandriss: Die unverwüstliche Lindsey Vonn startet bei Olympia

Big-Air-Final verpasst. Jonas Hasler bei Olympia-Premiere 24.

Big-Air-Final verpasstJonas Hasler bei Olympia-Premiere 24.