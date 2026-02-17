In der Viertelfinal-Qualifikation wartet mit Italien eine nicht allzu hohe Hürde auf die Schweiz. Das Team von Patrick Fischer geht als klarer Favorit in dieses Duell.

Die Machtverhältnisse sind vom ersten Bully an klar verteilt. Die Schweizer machen gleich viel Druck nach vorne und gehen bereits in der 2. Minute in Führung. Philipp Kurashev staubt einen Abpraller von Italien-Torhüter Damian Clara ab.

Die Schweiz lässt nicht nach und zeigt sich vermehrt vor dem italienischen Tor. Andrea Glauser und Calvin Thürkauf haben Grosschancen, bleiben aber an Clara hängen. In der 11. Minute muss sich der Torhüter doch noch ein zweites Mal geschlagen geben. Roman Josi trifft im Powerplay.

Leonardo Genoni erlebt ein mehrheitlich ruhiges Startdrittel. Nur einmal wird er ernsthaft gebraucht. In der 15. Minute macht er sich bei einem Versuch von Tommaso de Luca am rechten Pfosten lang und verhindert den Anschlusstreffer mit seinem linken Schoner.