Die Schweizer Eishockey-Nati trifft in der Playoff-Runde am Dienstag um 12.10 Uhr auf Gastgeber Italien. Zieht das Team von Patrick Fischer ins Viertelfinale ein? Verfolge die Partie im Live-Ticker!
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
29. Minute
2-Minuten-Strafe gegen Gregory di Tommaso (Italien)
Di Tommaso schläft Fora auf den Stock und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.
-
27. Minute
Wenn man bei den Schweizern etwas bemängeln möchte, ist das die fehlende Effizienz. Von 21 Schüssen auf das Tor von Clara haben nur deren zwei den Weg ins Netz gefunden.
-
26. Minute
Die Schweiz schaltet nach einem Scheibengewinn in der eigenen Zone schnell um und spielt ein Drei-gegen-Eins. Andrighetto kommt rechts an die Scheibe und schiesst per Handgelenkschuss links am Tor vorbei.
-
25. Minute
Jäger erobert die Scheibe an der eigenen blauen Linie und startet den nächsten Konter mit einem Mann weniger. Er scheitert per Backhand an Clara. Knak ist zurück von der Strafbank.
-
24. Minute
Italien ist wieder weit entfernt von einem Powerplay. Es ist wieder die Schweiz, die in Unterzahl gefährlich vor dem Tor von Clara auftaucht. Bertschy versucht, den Torhüter zwischen den Beinen zu erwischen, dieser ist aber schnell unten.
-
23. Minute
2-Minuten-Strafe gegen Simon Knak (Schweiz)
Knak checkt einen Italiener hinter dem Tor von Clara in den Rücken und muss wegen eines Crosschecks raus.
-
22. Minute
Nächster Big Save con Clara! Niederreiter tankt sich am rechten Flügel durch, zieht zur Mitte und zwingt den Torhüter, sich wieder schnell zu verschieben. Clara pariert mit dem Schoner am linken Pfosten. Dem Schweizer bleibt der erste Turnier-Treffer verwehrt.
-
21. Minute
Beginn 2. Drittel
Weitergehts mit dem Mitteldrittel!
-
Fazit 1. Drittel
In der Viertelfinal-Qualifikation wartet mit Italien eine nicht allzu hohe Hürde auf die Schweiz. Das Team von Patrick Fischer geht als klarer Favorit in dieses Duell.
Die Machtverhältnisse sind vom ersten Bully an klar verteilt. Die Schweizer machen gleich viel Druck nach vorne und gehen bereits in der 2. Minute in Führung. Philipp Kurashev staubt einen Abpraller von Italien-Torhüter Damian Clara ab.
Die Schweiz lässt nicht nach und zeigt sich vermehrt vor dem italienischen Tor. Andrea Glauser und Calvin Thürkauf haben Grosschancen, bleiben aber an Clara hängen. In der 11. Minute muss sich der Torhüter doch noch ein zweites Mal geschlagen geben. Roman Josi trifft im Powerplay.
Leonardo Genoni erlebt ein mehrheitlich ruhiges Startdrittel. Nur einmal wird er ernsthaft gebraucht. In der 15. Minute macht er sich bei einem Versuch von Tommaso de Luca am rechten Pfosten lang und verhindert den Anschlusstreffer mit seinem linken Schoner.
-
20. Minute
Ende 1. Drittel
Die Schweiz führt nach 20 Minuten mit 2:0 gegen Italien.
-
20. Minute
Die letzte Minute des Startdrittels ist angebrochen. Fallen vor der ersten Sirene weitere Tore?
-
18. Minute
Die Schweiz spielt quasi ein Powerplay bei Fünf-gegen-Fünf. Italien kommt kaum mit der Scheibe unter Kontrolle über die Mittellinie.
-
17. Minute
Thürkauf taucht plötzlich alleine vor Clara auf und scheitert gleich in zwei Anläufen am italienischen Torhüter.
-
16. Minute
Big Save von Damian Clara! Die Schweiz erobert die Scheibe im Forechecking und sind plötzlich in Überzahl. Kurashev spielt rechts Hischier frei, der an Clara scheitert. Der Torhüter verschiebt sich blitzschnell und wehrt mit der Fanghand ab.
-
15. Minute
Just in dem Moment, als Moser aufs Eis zurückkehrt, kommt Italien doch noch zu einer guten Möglichkeit. Segafredo bringt den Puck von rechts aufs Tor. Die Scheibe prallt ab und landet am rechten Pfosten auf dem Stock von de Luca. Das Tor steht frei, Genoni macht sich aber lang und wehrt noch mit seinem Schoner ab.
-
14. Minute
Die Schweiz übersteht dieses Unterzahlspiel problemlos. Genoni muss kein einziges Mal eingreifen.
-
13. Minute
Italien spielt zwar im Powerplay, es sind aber die vier Schweizer, die offensiv auf sich aufmerksam machen. Bertschy kommt alleine vor Clara zum Abschluss, steht aber zu nahe am Torhüter.
-
12. Minute
2-Minuten-Strafe gegen Janis Moser (Schweiz)
Moser bearbeitet Frycklund vor dem eigenen Tor zu hart und muss wegen eines Crosschecks für 2 Minuten auf die Strafbank.
-
11. Minute
Tooor für die Schweiz, 2:0 durch Roman Josi
Powerplay-Tor! Die Scheibe kommt an die blaue Linie zu Roman Josi. Der Captain zieht von links aus dem Handgelenk ab und trifft in die rechte Ecke. Meier nimmt Clara entscheidend die Sicht.
-
11. Minute
2-Minuten-Strafe gegen Thomas Larkin (Italien)
Larkin hält im Bandenkampf den Stock von Thürkauf fest und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.
-
10. Minute
Grosschance für Glauser! Die Italiener sind ausser Position, als der Verteidiger aus dem hohen Slot abzieht. Clara verschiebt sich gerade noch rechtzeitig, um den Save zu machen.
-
9. Minute
Die Schweizer mussten für diese Viertelfinal-Qualifikation umziehen. In der Vorrunde haben sie alle Spiele in der Arena Santagiulia bestritten, heute müssen sie aber in der kleineren Milano Rho Ice Hockey Arena ran.
-
8. Minute
Nächster Abschluss in Richtung von Clara, diesmal zieht Moser aus der Distanz ab. Die Schussstatistik zeigt, wie dominant die Schweiz auftritt. 6:0 führt das Team von Patrick Fischer da.
-
7. Minute
Andrighetto hat am linken Flügel viel Platz. Rechts läuft ein Mitspieler mit, doch der ZSC-Stürmer geht in den Abschluss. Er trifft nur den Verteidiger vor sich.
-
6. Minute
Die Schweizer machen in dieser Startphase einen konzentrierten Eindruck. Sie machen die Mittelzone dicht und lassen Angriffe der Italiener nicht zu.
-
4. Minute
Die Schweiz powert weiter. Marti bringt die Scheibe per Handgelenkschuss aufs Tor. Vor dem Tor lenkt Niederreiter ab, Clara wehrt ab.
-
2. Minute
Tooor für die Schweiz, 1:0 durch Philipp Kurashev
Frühe Führung! Die Schweiz macht viel Druck nach vorne und setzt sich in der gegnerischen Zone fest. Josi bringt die Scheibe von der blauen Linie aufs Tor, Hischier lenkt ab und Philipp Kurashev netzt am rechten Pfosten ein.
-
1. Minute
Nächster Schreckmoment: Siegenthaler bringt Bradley im Zweikampf zu Boden und dieser rutscht kopfvoran in die Bande. Er muss vom Eis und in die Kabine begleitet werden. Es sind 20 Sekunden gespielt.
-
1. Minute
Bereits nach sechs Sekunden erlebt ein Linesman eine kleine Schrecksekunde. Siegenthaler will die Scheibe tief spielen und trifft den Unparteiischen an den Rippen.
-
1. Minute
Spielbeginn
Die Partie läuft!
-
Aufstellung Italien
Damian Clara steht im Tor. Diego Kostner fällt aus und die dritte Sturmlinie besteht aus drei NL-Söldnern: Alessandro Segafredo, Marco Zanetti und Giovanni Morini.
-
Aufstellung Schweiz
Die gute Nachricht voraus: Andrea Glauser hat sich vom harten Check von Connor McDavid im Kanada-Spiel erholt und steht wieder im Kader. Leonardo Genoni hütet das Schweizer Tor. Sonst gibt es im Vergleich zum Spiel gegen Tschechien keine Anpassungen.
-
Direktduelle
An Olympischen Spielen trafen die beiden Nationen zuletzt in Turin 2006 aufeinander. Damals endete das Spiel 3:3. In der Gruppenphase der WM 2022 fand der letzte Ernstkampf statt. Die Schweiz setzte sich mit 5:2 durch. Wer gewinnt das heutige Duell?
-
Schiedsrichter
Jan Hribik aus Tschechien und André Schrader aus Deutschland leiten die Partie in der Milano Rho Ice Hockey Arena. Die beiden Head Referees werden von den Linesmen Libor Suchanek aus Tschechien und Tarrington Wyonzek aus Kanada assistiert.
-
Formstand Italien
Für den Gastgeber gab es in diesem Turnier kaum Erfolgserlebnisse. Im Startspiel gegen Schweden zeigte Torhüter Damian Clara eine starke Leistung, wehrte 55 Schüsse ab, kassierte aber fünf Gegentore. Gegen die Slowakei war Italien nahe dran, musste sich am Ende trotzdem mit 2:3 geschlagen geben. Zum Abschluss der Vorrunde gab es die 0:11-Klatsche gegen Finnland. Nicht mit von der Partie wird heute Ambri-Stürmer Diego Kostner sein. Er hat sich gegen die Finnen einen Daumenbruch zugezogen. Somit werden mit Davide Fadani, Alessandro Segafredo, Giovanni Morini, Marco Zanetti und Tommaso de Luca nur fünf National-League-Söldner gegen die Schweiz im Einsatz stehen.
-
Formstand Schweiz
Dank des Sieges gegen Tschechien am letzten Sonntag hat sich die Schweiz für diese Zwischenrunde eine gute Ausgangslage verschafft und trifft mit Italien auf einen auf der Karte schwächeren Gegner. «Auf diesem Niveau gibt es keine einfachen Gegner», warnt Reto Suri, Ex-Nati-Spieler und WM-Silberheld von 2013, im Gespräch mit blue News. «Wenn sich die Schweiz aber auf das eigene Spiel fokussiert, werden sie Italien schlagen», sagt der 36-Jährige. Zieht die Schweiz nach Peking 2022 zum zweiten Mal in Folge ins Viertelfinale ein?
-
Ausgangslage
In dieser Playoff-Runde werden die letzten vier Viertelfinalisten ermittelt. Der Sieger aus dieser Partie wird bereits morgen, Mittwoch (18.10 Uhr), auf Finnland treffen. Sichert sich die Schweiz einen Platz unter den letzten acht?
-
Hallo ...
... und herzlich willkommen zur Playoff-Runde zwischen der Schweiz und Italien. Das Spiel in der Milano Rho Ice Hockey Arena beginnt um 12.10 Uhr und hier bist du live dabei!