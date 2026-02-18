Lena Dürr schied im zweiten Lauf (früh) aus. KEYSTONE

Vor vier Jahren vergibt Lena Dürr im zweiten Slalom-Lauf eine mögliche Olympia-Medaille. Nun liegt die Deutsche vor dem Finale wieder gut im Rennen – und erlebt erneut ein Drama.

Lena Dürr hat bei den Winterspielen in Italien auch im Slalom trotz guter Ausgangslage eine Medaille verpasst und ein sportliches Drama erlebt. Die Die 34-jährige Deutsche fädelte als Zweitplatzierte des ersten Laufs im Finale bereits am ersten Tor ein und schied aus.

TERRIBLE pour Lena Dürr qui a enfourché dès le premier piquet sur la deuxième manche du slalom... Suivez les Jeux en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/SyWCGLHKIY — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 18, 2026

Dürr hält dem Druck wieder nicht stand

Vier Jahre nach dem Drama von Peking erlebte Dürr in den Dolomiten nun gleich zwei weitere sportliche Tragödien. In China war sie 2022 als Führende in den zweiten Lauf des Slaloms gegangen und noch auf den vierten Rang zurückgefallen. Später holte sie zwar noch Silber mit der Mannschaft, doch das war nur ein kleiner Trost.

In Cortina d'Ampezzo verspielte sie nun erneut zwei mögliche Medaillen. Im Riesenslalom lag sie zur Halbzeit auf Rang 2 und wurde am Ende nach einem Fehler nur Neunte. Im Slalom hatte sie ebenfalls gute Medaillenaussichten und hielt dem Druck wieder nicht stand. Der bislang grösste Einzelerfolg der Münchnerin war WM-Bronze 2023.

US-Superstar Mikaela Shiffrin feierte in Cortina d'Ampezzo einen überlegenen Sieg und krönte sich mit 1,50 Sekunden Vorsprung zur Olympiasiegerin. Silber ging an die Schweizerin Camille Rast, Bronze sicherte sich die Schwedin Anna Swenn Larsson.