Nächstes Olympia-Drama Lena Dürr ist im Slalom auf Medaillen-Kurs – und fädelt dann beim allerersten Tor ein

dpa

18.2.2026 - 15:29

Lena Dürr schied im zweiten Lauf (früh) aus. 
Lena Dürr schied im zweiten Lauf (früh) aus. 
KEYSTONE

Vor vier Jahren vergibt Lena Dürr im zweiten Slalom-Lauf eine mögliche Olympia-Medaille. Nun liegt die Deutsche vor dem Finale wieder gut im Rennen – und erlebt erneut ein Drama.

DPA

18.02.2026, 15:29

18.02.2026, 15:47

Lena Dürr hat bei den Winterspielen in Italien auch im Slalom trotz guter Ausgangslage eine Medaille verpasst und ein sportliches Drama erlebt. Die Die 34-jährige Deutsche fädelte als Zweitplatzierte des ersten Laufs im Finale bereits am ersten Tor ein und schied aus. 

Dürr hält dem Druck wieder nicht stand

Vier Jahre nach dem Drama von Peking erlebte Dürr in den Dolomiten nun gleich zwei weitere sportliche Tragödien. In China war sie 2022 als Führende in den zweiten Lauf des Slaloms gegangen und noch auf den vierten Rang zurückgefallen. Später holte sie zwar noch Silber mit der Mannschaft, doch das war nur ein kleiner Trost.

In Cortina d'Ampezzo verspielte sie nun erneut zwei mögliche Medaillen. Im Riesenslalom lag sie zur Halbzeit auf Rang 2 und wurde am Ende nach einem Fehler nur Neunte. Im Slalom hatte sie ebenfalls gute Medaillenaussichten und hielt dem Druck wieder nicht stand. Der bislang grösste Einzelerfolg der Münchnerin war WM-Bronze 2023.

Shiffrin überlegen zu Gold. Rast holt Silber im Slalom – Holdener verpasst Medaillen knapp

Shiffrin überlegen zu GoldRast holt Silber im Slalom – Holdener verpasst Medaillen knapp

US-Superstar Mikaela Shiffrin feierte in Cortina d'Ampezzo einen überlegenen Sieg und krönte sich mit 1,50 Sekunden Vorsprung zur Olympiasiegerin. Silber ging an die Schweizerin Camille Rast, Bronze sicherte sich die Schwedin Anna Swenn Larsson. 

