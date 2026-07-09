Bötschi fragt Simon Ehammer
«Olympiasieger werden war schon als Teenager mein Traum»
APA/APA
APA/APA
blue News
Zum Autor: Bruno Bötschi
blue News-Redaktor Bruno Bötschi spricht für das Frage-Antwort-Spiel «Bötschi fragt» regelmässig mit bekannten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland. Er stellt ihnen ganz viele Fragen – immer direkt, oft lustig und manchmal auch tiefsinnig. Dabei bleibt bis zur allerletzten Frage immer offen, wo das rasante Pingpong hinführt.
Tatjana Ehammer
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