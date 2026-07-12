Steve Guerdat reitet mit Iashin Sitte in dem mit 500'000 Euro dotierten Grand Prix des CSIO Falsterbo auf Platz 3. Den Sieg in Schweden sichert sich der Ire Shane Sweetnam mit James Kann Cruz.

Guerdat übernahm im Stechen der 14 Paare die Führung. Zunächst wurde er vom Deutschen Richard Vogel mit Cloudio um fünf Hundertstel abgefangen, als letzter Reiter war dann Sweetnam sogar um eine Sekunde schneller.

Auch Gaëtan Joliat mit Chelsea erreichten das Stechen (Platz 11), während Martin Fuchs mit Conner Jei nach einem Fehler am Aussprung der dreifachen Kombination ausschied.