Der Führende der Tour de France bewältigte den 13,8 Kilometer langen Anstieg in 35:26 Minuten und war damit 1:24 Minuten schneller als Marco Pantani. Der Italiener hatte den Berg 1995 in 36:50 Minuten erklommen. Das teilte der Daten-Dienstleister Velon mit. Pogacar fuhr so mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,3 km/h.