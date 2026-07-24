Tour de France
Pogacar mehr als eine Minute schneller als Pantani
Tadej Pogacar lässt auf dem Weg nach Alpe d'Huez die Muskeln spielen
Keystone
Tadej Pogacar knackt bei seinem Etappensieg in Alpe d'Huez den 31 Jahre alten Rekord von Marco Pantani.
Der Führende der Tour de France bewältigte den 13,8 Kilometer langen Anstieg in 35:26 Minuten und war damit 1:24 Minuten schneller als Marco Pantani. Der Italiener hatte den Berg 1995 in 36:50 Minuten erklommen. Das teilte der Daten-Dienstleister Velon mit. Pogacar fuhr so mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 23,3 km/h.