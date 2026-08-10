Noè Ponti zieht an den Europameisterschaften in Paris über 50 m Delfin souverän in den Final vom Dienstagabend ein.

Darum geht's Noe Ponti steht an der Schwimm-EM in Paris im Final über 50 Meter Delfin.

Der Tessiner überzeugte im Final mit der drittbesten Zeit.

An der WM 2025 gewann er in dieser Disziplin Silber. Zusammenfassung erstellt mit

Der Tessiner überzeugte mit einer Zeit von 22,53 als schnellster Athlet seines Halbfinals. Im zweiten Halbfinal schwammen einzig der Russe Egor Kornew (22,36) und der Franzose Maxime Grousset (22,49) schneller als Ponti.

Bereits im Vorlauf hatte er gezeigt, dass er für die EM bereit ist. In 22,69 Sekunden schwamm er die zweitbeste Zeit der Vorläufe und stellte eine persönliche Saisonbestleistung auf. Diese übertraf er nun nochmals.

Für den 25-Jährigen ist es die zweitschnellste Zeit über 50 m Delfin, die ihm auf der Langbahn je gelang. Einzig 2025 schwamm er mit 22,51 Sekunden nochmals zwei Hundertstel schneller und stellte damit auch gleich einen Schweizer Rekord auf.

Der Final in der Disziplin, in der Ponti an den Weltmeisterschaften 2025 in Singapur Silber gewonnen hat, findet am Dienstagabend um kurz nach 18.30 Uhr statt.