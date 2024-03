Klopp und Guardiola zu Aussagen von Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold sagte kürzlich, dass Liverpools Trophäen «mehr bedeuten» als die von Manchester City. Jürgen Klopp und Pep Guardiola nehmen vor dem Spitzenspiel dazu Stellung. 09.03.2024

Beim Prestige-Duell zwischen Liverpool und Manchester City fliegen schon vor dem Spiel die Funken. Liverpools Trent Alexander-Arnold sorgt mit seinen Aussagen beim Rivalen für rote Köpfe.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen In der Premier League empfängt am Sonntag Spitzenreiter Liverpool den Titelverteidiger Manchester City. Die Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt.

Vor dem Meisterschafts-Duell stichelt Liverpools Alexander-Arnold gegen den Gegner. Die City-Fraktion schlägt zurück und wehrt sich gegen die Vorwürfe. Auch die beiden Star-Trainer mischen sich in die Diskussion ein. Mehr anzeigen

An diesem Sonntag (16.45 Uhr live auf blue Sport) kommt es in der Premier League zum Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Liverpool und Verfolger Man City, die in der Tabelle nur ein Punkt trennt.

Liverpool-Star Trent Alexander-Arnold spricht vor dem Duell über den Gegner. «Es ist schwierig», so der offensive Rechtsverteidiger gegenüber «FourFourTwo». «Du hast es mit einer Maschine zu tun, die gebaut wurde, um zu gewinnen – das ist der einfachste Weg, um City und ihre Organisation zu beschreiben.»

«Wenn man auf diese Ära zurückblickt, haben sie zwar mehr Titel gewonnen als wir und waren wahrscheinlich erfolgreicher, aber unsere Trophäen werden uns und unseren Fans mehr bedeuten, weil beide Vereine in einer anderen finanziellen Situation sind. Wenn man sich anschaut, wie beide Vereine ihre Teams aufgebaut haben, dann führt die Art und Weise, wie wir es getan haben, dazu, dass es unseren Fans wahrscheinlich mehr bedeutet.»

City-Fraktion wehrt sich vehement

Seine Aussagen stossen in Manchester sauer auf. «Wenn er das sagen will, okay», antwortete Erling Haaland bei «Sky Sports», als ihm die Kommentare vorgelesen wurden. «Ich bin seit einem Jahr hier und habe das Triple gewonnen, und das war ein sehr schönes Gefühl, so der Norweger. Der Torjäger feixte: «Ich glaube nicht, dass er dieses Gefühl kennt. So habe ich mich letzte Saison gefühlt, das war sehr schön. Sie können so viel reden, wie sie wollen, oder er kann so viel reden, wie er will. Ich weiss nicht, warum er das tut, aber es macht mir nichts aus.»

Teamkollege Rúben Dias meint bei «BBC Radio Manchester»: «Wir haben in diesem Verein viel gewonnen, vor allem letztes Jahr mit dem Triple. Ich denke, jeder weiss, wie viel es unseren Fans und uns allen bedeutet. Letzten Endes kann man nur dann bestimmte Emotionen empfinden, wenn man tatsächlich etwas gewinnt. Ein Triple ist ein Gefühl, das man nur kennt, wenn man es tatsächlich geschafft hat.»

Der portugiesische Abwehrspieler weiter: «Der Erfolg der anderen ist der Verdienst ihrer eigenen Leistungen. Wir konzentrieren uns auf uns selbst. Das ist der Weg, um voranzukommen, und das ist der Weg, um gross zu werden, ein grosser Verein. Wir versuchen nicht, den Erfolg anderer zu kommentieren und ihn zu vergrössern oder zu verkleinern, je nachdem, wie bequem es für uns ist.»

Rúben Dias, Trainer Pep Guardiola und Erling Haaland haben mit City schon viel gewonnen. IMAGO/PA Images

Auch Pep Guardiola nimmt Stellung zu den Sticheleien und der Reaktion von Haaland und Dias: «Sie haben den Verein verteidigt, nicht nur, weil sie auf diesen Kerl reagiert haben, sondern weil sie das seit vielen Jahren alle drei Tage auf dem Platz tun. Das ist der beste Weg. Sie hätten also sowieso geantwortet. Ich könnte es beantworten. Aber warum, ganz ehrlich?»

Der Spanier weiter: «Glauben sie, wir zeigen nur Kampf, weil Erling und Rúben geantwortet haben? Wenn wir nicht reagieren würden, würden wir nicht kämpfen? Wir sind da und nach dem, was in den letzten Jahren passiert ist, werden wir wieder versuchen, ein gutes Spiel zu machen.»

Klopp verteidigt Alexander-Arnold

Jürgen Klopp verteidigt seinen Schützling: «Wir alle respektieren (was Manchester City gewonnen hat), und Trent respektiert das. Aber er ist in Liverpool geboren. Er stand auf den Rängen, bevor er für den Verein spielte. Er hat alle Jugendmannschaften durchlaufen. Was würden sie in so einer Situation denken? Einer unserer Slogans, den ich liebe, lautet: ‹Es bedeutet mehr›». Und es bedeutet mehr ... für uns.»

Der 56-jährige Deutsche findet die Aussagen von Alexander-Arnold unproblematisch: «Man liebt diese Art von Interviews, in denen jemand sagt, was er denkt, und dann sagt einem die ganze Welt: «Das ist nicht richtig, was du denkst».

Von Syl Battistuzzi