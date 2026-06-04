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Vertrag bis 2028 Andoni Iraola folgt bei Liverpool auf Arne Slot

SDA

4.6.2026 - 21:51

Daumen hoch für Andoni Iraola: Er darf mit dem FC Liverpool einen Top-Verein trainieren
Daumen hoch für Andoni Iraola: Er darf mit dem FC Liverpool einen Top-Verein trainieren
Keystone

Der FC Liverpool wird künftig von Andoni Iraola trainiert. Wie der Premier-League-Klub mitteilt, übernimmt der 43-Jährige ab 1. Juli.

Keystone-SDA

04.06.2026, 21:51

04.06.2026, 21:59

Der Nachfolger von Arne Slot erhält laut Medienberichten einen Vertrag bis Sommer 2028.

«Ich bin wirklich begeistert, wirklich begeistert. Denn natürlich kennt man Liverpool, man weiss, dass es ein grosser Verein ist, ein riesiger Verein, einer der grössten der Welt», sagte der aus Spanien stammende Iraola. «Die Atmosphäre, die Fans, der Verein, die Spieler, die Chance für mich, Spitzenspieler zu trainieren, die Chance, um Titel zu kämpfen. Ich glaube, attraktiver geht es nicht. So etwas findet man selten.»

Liverpool ist seine bislang grösste Aufgabe als Trainer. Die Reds sind zusammen mit Manchester United englischer Rekordmeister, beide kommen auf 20 Titel.

Iraola arbeitete in den vergangenen drei Jahren erfolgreich bei Liverpools Ligarivale Bournemouth. Die «Cherries» führte er in der abgelaufenen Premier-League-Saison als Sechster in die Europa League und landete nur drei Punkte hinter dem Fünften Liverpool. Sein Nachfolger in Bournemouth wird Marco Rose.

Der 47-jährige Slot besass in Liverpool noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, musste nach einer enttäuschenden Saison aber gehen. Als Nachfolger von Jürgen Klopp hatte Slot die Mannschaft seit 2024 betreut und auf Anhieb die Meisterschaft geholt. In der abgelaufenen Spielzeit hinkte Liverpool den eigenen Erwartungen aber klar hinterher. Der Rückstand auf Meister Arsenal betrug am Ende 25 Punkte.

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