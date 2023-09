Arsenal gelangt bei Everton dank dem Treffer von Leandro Trossard (l). zum vierten Sieg IMAGO/PA Images

Arsenal bleibt in der Premier League dank einem knappen Sieg in Everton am bislang makellosen Titelverteidiger Manchester City dran. Chelsea kommt weiter nicht vom Fleck.

Arsenal fuhr durch ein Tor von Leandro Trossard Mitte der zweiten Halbzeit einen 1:0-Auswärtssieg gegen Everton ein und ist damit punktgleich mit den weiteren City-Verfolgern Tottenham und Liverpool.

Nach wie vor nicht in die Gänge kommt Chelsea. Die Blues kamen in Bournemouth nicht über ein 0:0 hinaus und stecken mit nur einem Sieg aus fünf Spielen weiter auf Rang 14 fest.

SDA