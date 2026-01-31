  1. Privatkunden
Premier-League-Leader legt vor Tabellenführer Arsenal lässt Okafors Leeds keine Chance

SDA

31.1.2026 - 17:59

Noah Okafor, hier im Duell mit Arsenals Jurrien Timber, kassiert mit Leeds United eine klare Pleite.
Noah Okafor, hier im Duell mit Arsenals Jurrien Timber, kassiert mit Leeds United eine klare Pleite.
Bild: Keystone

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in der Meisterschaft setzt Leader Arsenal wieder ein starkes Zeichen. Gegen Leeds United kommen die Londoner zu einem 4:0-Auswärtserfolg.

Keystone-SDA

31.01.2026, 17:59

31.01.2026, 18:26

Dank je zweier Treffer pro Halbzeit festigte Arsenal seinen Spitzenplatz in der Premier League. Manchester City und Aston Villa, die am Sonntag im Einsatz stehen, weisen als erste Verfolger sieben Punkte Rückstand auf. Bei Leeds wurde Noah Okafor zur zweiten Halbzeit eingewechselt, der Schweizer Nationalspieler blieb jedoch unauffällig.

SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
TV-Auswanderin Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum in Afrika
Epstein-Dokumente: Slowakischer Regierungsberater tritt zurück
Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
Epstein-Akten: Bekommt Ex-Prinz Andrew jetzt Probleme?

Videos aus dem Ressort

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

31.01.2026

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

30.01.2026

31.01.2026

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

30.01.2026

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

31.01.2026

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

Das sagt Winterthurs Andreas Mösli zu den Rasen-Sorgen auf der Schützenwiese

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Premier League. Manchester United bringt Spannung im Titelkampf zurück

«Was willst du?!». Granit Xhaka legt sich auf der Tribüne mit Zuschauer an

«Was willst du?!». Granit Xhaka legt sich auf der Tribüne mit Zuschauer an

«Was willst du?!»Granit Xhaka legt sich auf der Tribüne mit Zuschauer an

Premier League. Liverpool verliert in Nachspielzeit ++ City siegt ++ Sunderland ohne Xhaka auf verlorenem Posten

Premier LeagueLiverpool verliert in Nachspielzeit ++ City siegt ++ Sunderland ohne Xhaka auf verlorenem Posten