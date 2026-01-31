Noah Okafor, hier im Duell mit Arsenals Jurrien Timber, kassiert mit Leeds United eine klare Pleite. Bild: Keystone

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in der Meisterschaft setzt Leader Arsenal wieder ein starkes Zeichen. Gegen Leeds United kommen die Londoner zu einem 4:0-Auswärtserfolg.

Keystone-SDA SDA

Dank je zweier Treffer pro Halbzeit festigte Arsenal seinen Spitzenplatz in der Premier League. Manchester City und Aston Villa, die am Sonntag im Einsatz stehen, weisen als erste Verfolger sieben Punkte Rückstand auf. Bei Leeds wurde Noah Okafor zur zweiten Halbzeit eingewechselt, der Schweizer Nationalspieler blieb jedoch unauffällig.