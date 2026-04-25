Erleichterung bei Arsenal: Nach zwei Niederlagen kehren die Londoner im engen Meisterschaftsrennen in die Erfolgsspur zurück Keystone

Arsenal findet nach zwei Meisterschaftsniederlagen zurück in die Spur und legt im Meisterrennen vor. In der 34. Runde der Premier League siegen die Londoner gegen Newcastle United 1:0.

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Den entscheidenden Treffer erzielte Eberechi Eze bereits in der 9. Minute. Die Vorlage zum einzigen Tor des Tages gab der Deutsche Kai Havertz, der nach 34 Minuten mit Leistenbeschwerden ausgewechselt werden musste.

Arsenal liegt durch den Sieg wieder drei Punkte vor Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat jedoch ein Spiel weniger ausgetragen und zog an diesem Samstag dank eines 2:1-Erfolgs gegen den Zweitligisten Southampton in den Final des FA-Cups ein. Der Favorit drehte die Partie in den Schlussminuten, nachdem der Aussenseiter in der 79. Minute in Führung gegangen war. Den zweiten Finalisten ermitteln am Sonntag Chelsea und Leeds United.