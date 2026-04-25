  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Arsenal legt im Titelrennen vor, City zittert sich in den FA-Cup-Final

SDA

25.4.2026 - 21:02

Erleichterung bei Arsenal: Nach zwei Niederlagen kehren die Londoner im engen Meisterschaftsrennen in die Erfolgsspur zurück
Erleichterung bei Arsenal: Nach zwei Niederlagen kehren die Londoner im engen Meisterschaftsrennen in die Erfolgsspur zurück
Keystone

Arsenal findet nach zwei Meisterschaftsniederlagen zurück in die Spur und legt im Meisterrennen vor. In der 34. Runde der Premier League siegen die Londoner gegen Newcastle United 1:0.

Keystone-SDA

25.04.2026, 21:02

25.04.2026, 21:09

Den entscheidenden Treffer erzielte Eberechi Eze bereits in der 9. Minute. Die Vorlage zum einzigen Tor des Tages gab der Deutsche Kai Havertz, der nach 34 Minuten mit Leistenbeschwerden ausgewechselt werden musste.

Arsenal liegt durch den Sieg wieder drei Punkte vor Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat jedoch ein Spiel weniger ausgetragen und zog an diesem Samstag dank eines 2:1-Erfolgs gegen den Zweitligisten Southampton in den Final des FA-Cups ein. Der Favorit drehte die Partie in den Schlussminuten, nachdem der Aussenseiter in der 79. Minute in Führung gegangen war. Den zweiten Finalisten ermitteln am Sonntag Chelsea und Leeds United.

Meistgelesen

Glarnerin muss wegen Raserei für vier Jahre hinter Gitter
Meisterfeier vertagt: Lugano gewinnt in Thun dank spätem Penalty
Teenager stoppen Schulbus und retten Chauffeurin das Leben

Videos aus dem Ressort

Thun – Lugano 0:1

Thun – Lugano 0:1

Super League | 34. Runde | Saison 25/26

25.04.2026

Wil – Aarau 2:2

Wil – Aarau 2:2

Challenge League | 32. Runde | Saison 25/26

25.04.2026

GC – Luzern 1:2

GC – Luzern 1:2

Super League | 34. Runde | Saison 25/26

25.04.2026

Thun – Lugano 0:1

Thun – Lugano 0:1

Wil – Aarau 2:2

Wil – Aarau 2:2

GC – Luzern 1:2

GC – Luzern 1:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Alonso, Glasner & Co.. Das sind die gefragtesten Namen auf dem Trainermarkt

Alonso, Glasner & Co.Das sind die gefragtesten Namen auf dem Trainermarkt

13. Saisontor. Cedric Itten verhilft der Fortuna zum Sieg

13. SaisontorCedric Itten verhilft der Fortuna zum Sieg

6 Spiele gesperrt. Prestianni nach Rassismus-Eklat um Vinícius Júnior von der UEFA bestraft

6 Spiele gesperrtPrestianni nach Rassismus-Eklat um Vinícius Júnior von der UEFA bestraft