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16-jähriger Matchwinner Arsenal macht dank Last-Minute-Sieg grossen Schritt in Richtung Titel

SDA

14.3.2026 - 23:04

Der 16-jährige Max Dowman macht mit dem 2:0 in der 97. Minute in seinem dritten Premier-League-Match den Sack zu. Zuvor leitete er bereits das späte 1:0 ein.
Der 16-jährige Max Dowman macht mit dem 2:0 in der 97. Minute in seinem dritten Premier-League-Match den Sack zu. Zuvor leitete er bereits das späte 1:0 ein.
IMAGO/Shutterstock

Arsenal rückt dem Meistertitel in der Premier League einen weiteren Schritt näher. Bedanken können sich die Gunners dafür bei einem 16-Jährigen.

Keystone-SDA

14.03.2026, 23:04

14.03.2026, 23:16

Die Londoner gewannen am Samstag zuhause gegen Everton dank späten Toren von Viktor Gyökeres (89. Minute) und dem 16-jährigen Max Dowman (97.) 2:0.

Verfolger Manchester City musste sich drei Tage nach dem 0:3 bei Real Madrid im Hinspiel der Sechzehntelfinals in der Champions bei West Ham mit einem 1:1 begnügen und liegt nun neun Punkte hinter den Gunners, die ein Spiel mehr absolviert haben. Für das seit Ende 2019 von Mikel Arteta wieder zum Titelanwärter geformte Arsenal wäre es der erste Meistertitel 2004.

Granit Xhaka bezog mit Sunderland sechs Tage nach dem Aus im FA Cup gegen den Drittligisten Port Vale einen weiteren Dämpfer. Der so formidabel in die Saison gestartete und in den letzten Wochen aus dem Tritt geratene Aufsteiger verlor zuhause gegen Brighton & Hove Albion 0:1 und rutschte in der Tabelle auf den 13. Platz ab.

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