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Leader schwächelt Arsenal verliert gegen Bournemouth und öffnet City die Tür

SDA

11.4.2026 - 15:51

Declan Rice und Martin Zubimendi sind konsterniert nach einem Gegentor
Declan Rice und Martin Zubimendi sind konsterniert nach einem Gegentor
Keystone

Arsenal schwächelt in der Premier League und kassiert nach acht Spielen wieder einmal eine Niederlage. Damit könnte Verfolger Manchester City am Sonntag näher rücken.

Keystone-SDA

11.04.2026, 15:51

11.04.2026, 15:53

Nach acht Spielen hat Englands Tabellenführer Arsenal in der Premier League wieder eine Niederlage erlitten. Am Samstag gingen die blutleer agierenden Gunners in der 32. Runde zuhause als 1:2-Verlierer gegen Bournemouth vom Platz. Nach frühem Rückstand durch Eli Junior Kroupi (17.) konnte Viktor Gyökeres per Penalty ausgleichen (35.). Zu Beginn der Schlussphase setzte Alex Scott die Hausherren schachmatt (74.). Die Londoner hatten wie gewohnt viel Ballbesitz, konnten aber gegen die tief stehenden Gäste nur wenige gefährliche Situationen kreieren.

Arsenal hat bei zwei Spielen mehr neun Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City. Die Citizens treten am Sonntag bei Chelsea an, ehe es eine Woche später in Manchester zum wegweisenden Direktduell mit Arsenal kommt.

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