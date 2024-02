Jürgen Klopp lässt sich von den Fans feiern. Imago

Liverpool-Coach Jürgen Klopp wird Ende Saison das Feld räumen. Auch wenn es bis dahin noch eine ganze Weile dauert, sind die Fans verrückt nach Tickets für das wohl letzte Heimspiel mit Klopp an der Seitenlinie.

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool per Ende Saison.

Läuft alles normal, so wird er am 19. Mai zum letzten Mal bei einem Heimspiel an der Seitenlinie stehen.

Bei diesem Happening wären wohl die meisten Liverpool-Fans gerne dabei. Doch wer noch kein Ticket hat, der muss so richtig tief in die Taschen greifen.

Am 19. Mai empfängt Liverpool am letzten Spieltag die Wolverhampton Wanderers. Ob dannzumal die Reds immer noch an der Tabellenspitze stehen, das weiss kein Mensch. Klar ist allerdings, dass viele Fans ganz, ganz tief in die Tasche greifen werden, um bei diesem Spiel dabei zu sein. Die meisten von ihnen wohl, um ihren Star-Coach Jürgen Klopp ein letztes Mal ordentlich abzufeiern. Spätestens seit der Deutsche mit den Reds die Liga und die Champions League gewonnen hat, geniesst er Legendenstatus.

Wie «The Mirror» berichtet, werden auf dem Schwarzmarkt für Plätze direkt hinter der Trainerbank Tickets für rund 27’000 Franken gehandelt. Aber auch die günstigsten Tickets, sind alles andere als günstig. Diese sollen nämlich für rund 1600 Franken gehandelt werden. Und solange Liverpool um den Meistertitel spielt, dürften die Preise Woche für Woche nur noch weiter in die Höhe schiessen.