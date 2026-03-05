  1. Privatkunden
«Was für eine Überraschung» Brighton-Coach Hürzeler kritisiert Arsenal scharf – Artetas Reaktion folgt prompt

dpa

5.3.2026 - 10:09

Fabian Hürzeler hat keine Freude an der Spielweise der Gunners.
Fabian Hürzeler hat keine Freude an der Spielweise der Gunners.
imago

Fabian Hürzeler kassiert mit Brighton & Hove Albion eine knappe Niederlage gegen Tabellenführer FC Arsenal. Danach kritisiert der Coach heftig die Spielweise der Londoner.

,

DPA, Jan Arnet

05.03.2026, 10:09

05.03.2026, 10:15

Trainer Fabian Hürzeler von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion hat nach der knappen Niederlage gegen den FC Arsenal zum Rundumschlag gegen den Tabellenführer ausgeholt. Der 33-Jährige kritisierte die Spielweise der Londoner und warf dem Team von Trainer Mikel Arteta vor, vor allem Zeit schinden zu wollen.

«Ich glaube, es gab heute nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fussball zu spielen, und deshalb bin ich stolz darauf, wie sie das gemacht hat», stichelte der Deutsche, der auch den Schweizer Pass besitzt, nach der 0:1-Niederlage. Arsenal war durch einen Treffer von Bukayo Saka bereits in der neunten Minute in Führung gegangen und konzentrierte sich im weiteren Verlauf des Spiels auf die Defensive. Am Ende der Partie sprachen alle relevanten Statistiken für Brighton.

Hürzeler: Arsenal macht seine «eigenen Regeln»

Den «Gunners» warf Hürzeler vor, «ihre eigenen Regeln» zu machen. «Deshalb denke ich, ist es so schwierig, das zu ahnden», sagte er. Arteta reagierte ironisch auf die Aussagen seines Kollegen. «Was für eine Überraschung», sagte der Spanier, der sich derartigen Vorwürfen in den vergangenen Wochen bereits häufiger ausgesetzt sah.

Die Kritik bügelte er ab. «Ich liebe meine Spieler. Das ist das Wichtigste. Ich liebe meine Spieler, wir lieben unsere Spieler und ich liebe die Art und Weise, wie wir auftreten», stellte er klar.

Bereits im Vorfeld der Partie hatte sich Hürzeler darüber beklagt, wie viel Zeit sich Arsenal für die Ausführung von Standardsituationen nehme. Nach dem Spiel erneuerte er seine Kritik massiv und packte Arteta sogar bei dessen Trainerehre.

Hürzeler kritisiert Arteta und fordert strengere Regeln

«Ich werde niemals ein Trainer sein, der auf diese Weise versucht zu gewinnen. Ich möchte Spieler entwickeln. Ich möchte, dass sich die Spieler weiter verbessern und weiterhin auf dem Platz Fussball spielen», sagte er. Zwar versuche jedes Team, möglichst viel Zeit zu gewinnen, «aber ich denke, dass es dafür eine Grenze geben muss, und diese Grenze muss von der Premier League festgelegt werden. Momentan können sie einfach tun, was sie wollen», sagte er.

Mehr VAR, weniger Zeitspiel. Regel-Revolution im Fussball: Bald werden auch Eckbälle und Gelb-Rote Karten überprüft

Mehr VAR, weniger ZeitspielRegel-Revolution im Fussball: Bald werden auch Eckbälle und Gelb-Rote Karten überprüft

Durch den Sieg baute Arsenal den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Manchester City auf sieben Punkte aus, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert. Brighton liegt auf dem 13. Platz, hat aber ein komfortables Polster von neun Zählern auf die Abstiegszone.

