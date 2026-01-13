Übernimmt bei Manchester United erneut interimistisch: der ehemalige Spieler Michael Carrick Keystone

Die Verantwortlichen von Manchester United setzen nach der Entlassung von Trainer Ruben Amorim vorerst auf eine Interims-Lösung. Michael Carrick übernimmt bis zum Ende der Saison die Verantwortung.

Keystone-SDA SDA

Dies gab der Klub am Dienstagabend bekannt. Als «Nothelfer» war der 44-jährige Engländer schon einmal eingesprungen, allerdings nur für kurze Zeit. Vor gut vier Jahren betreute er die Mannschaft nach der Freistellung des Norwegers Ole Gunnar Solskjaer für drei Spiele. Zuvor war Carrick, der auch als Spieler eine Vergangenheit bei Manchester United hat und über 400 Spiele für den Klub bestritten hat, Teil des Trainerteams unter der Leitung Solskjaers und von dessen Vorgänger, des Portugiesen José Mourinho. Auf Carrick war damals der Deutsche Ralf Rangnick gefolgt, der das Amt ebenfalls übergangsmässig bis zum Ende der Saison übernommen hatte.

Nach der Freistellung von Mourinhos Landsmann Amorim vor etwas mehr als einer Woche stand Darren Fletcher, auch er ein ehemaliger Profi, dem Team vor. Unter seiner Leitung kam die Mannschaft in der Meisterschaft nicht über ein 2:2 gegen Burnley hinaus und schied sie im FA-Cup in der 3. Hauptrunde nach dem 1:2 gegen Brighton aus. In der Rangliste der Premier League liegt Manchester United auf Platz 7.