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Wegen finanzieller Verstösse Geldstrafe und Transfersperre für Chelsea

SDA

16.3.2026 - 16:07

An der Stamford Bridge in Westlondon ist Chelsea daheim
An der Stamford Bridge in Westlondon ist Chelsea daheim
Keystone

Der FC Chelsea muss wegen früherer Verstösse gegen Regeln der englischen Premier League eine Busse von umgerechnet rund 11,26 Millionen Franken (10,75 Millionen Pfund) zahlen.

Keystone-SDA

16.03.2026, 16:07

16.03.2026, 16:29

Zudem belegte die Liga den Londoner Klub mit einer Transfersperre im Profibereich, die für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Eine neunmonatige Transfersperre für den Akademiebereich tritt dagegen sofort in Kraft.

Wie die Premier League mitteilte, betreffen die Verstösse den Zeitraum von 2011 bis 2018, als Chelsea noch dem russischen Milliardär Roman Abramowitsch gehörte. Demnach wurden in dieser Zeit Zahlungen von Dritten, die mit dem Klub in Verbindung standen, an Spieler, nicht registrierte Berater und weitere Dritte geleistet, ohne dass diese offengelegt wurden.

Dass Chelsea die Verstösse nach der Übernahme durch ein Konsortium um den Schweizer Hansjörg Wyss und den Amerikaner Todd Boehly selbst gemeldet hatte, wertete die Liga strafmildernd.

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