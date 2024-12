Cole Palmer behält zweimal vom Penaltypunkt die Ruhe und führt Chelsea zum Sieg bei Tottenham. Bild: Keystone

Chelsea ist weiterhin erster Verfolger von Leader Liverpool. Die Blues bleiben im Londoner Derby bei Tottenham trotz 0:2-Rückstand siegreich. Arsenal muss sich bei Fulham mit einem Punkt begnügen.

Chelsea zeigte in Nordlondon Moral und machte aus einem frühen 0:2-Rückstand ein 4:3. Jadon Sancho in der ersten Halbzeit sowie Enzo Fernandez und zweimal Cole Palmer per Penalty nach der Pause sorgten für den vierten Sieg in Serie. In der Tabelle halten die Blues als einziges Team zumindest ansatzweise den Anschluss an Leader Liverpool.

Nach Manchester City am Samstag (2:2 gegen Crystal Palace) gab am Sonntag auch Arsenal Punkte im Kampf um den Meistertitel ab. Die Gunners kamen bei Stadtrivale Fulham trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 hinaus und haben bereits sechs Zähler Rückstand auf Liverpool. Der Tabellenführer seinerseits hat vier Punkte Reserve auf Chelsea und nach dem abgesagten Merseyside-Derby noch eine Partie in der Hinterhand.

sda