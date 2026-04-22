Liam Rosenior ist bei Chelsea bereits wieder Geschichte. Keystone

Erst im Januar wurde Liam Rosenior als neuer Trainer des FC Chelsea vorgestellt. Jetzt wird der 41-Jährige entlassen.

«Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen lagen unter den erforderlichen Standards, obwohl in dieser Saison noch so viel auf dem Spiel steht», schreiben die Londoner in einer Medienmitteilung.

Rosenior, der im Januar das Amt von Enzo Maresca übernommen hatte, startete erfolgreich in seine Chelsea-Zeit und gewann sechs seiner sieben ersten Spiele als Cheftrainer. Zuletzt schlitterten die Blues aber in die Krise. Aus den letzten acht Pflichtspielen resultierten sieben Niederlagen. Einzig gegen das Unterklassige Port Vale gab es im FA Cup einen Sieg. Die 0:3-Pleite bei Brighton am Dienstag war dann die eine Niederlage zu viel.

Bis zum Saisonende wird der bisheriger Co-Trainer Calum McFarlane als Interimscoach die Mannschaft übernehmen. «Er wird dabei von den bestehenden Mitarbeitern im Hintergrund des Vereins unterstützt, während wir uns bemühen, die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe zu erreichen und im FA Cup weiterzukommen», schreibt Chelsea.

Die Londoner spielen am Wochenende im Halbfinal des FA Cup gegen Leeds. In der Premier League steht Chelsea auf Rang 7. In der Champions League scheiterten die Blues im Achtelfinal klar an Paris St. Germain.