  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

7 Niederlagen aus den letzten 8 Spielen Liam Rosenior beim FC Chelsea bereits wieder entlassen

Jan Arnet

22.4.2026

Liam Rosenior ist bei Chelsea bereits wieder Geschichte.
Liam Rosenior ist bei Chelsea bereits wieder Geschichte.
Keystone

Erst im Januar wurde Liam Rosenior als neuer Trainer des FC Chelsea vorgestellt. Jetzt wird der 41-Jährige entlassen.

Jan Arnet

22.04.2026, 18:44

22.04.2026, 18:51

«Diese Entscheidung ist dem Verein nicht leicht gefallen, doch die jüngsten Ergebnisse und Leistungen lagen unter den erforderlichen Standards, obwohl in dieser Saison noch so viel auf dem Spiel steht», schreiben die Londoner in einer Medienmitteilung.

Rosenior, der im Januar das Amt von Enzo Maresca übernommen hatte, startete erfolgreich in seine Chelsea-Zeit und gewann sechs seiner sieben ersten Spiele als Cheftrainer. Zuletzt schlitterten die Blues aber in die Krise. Aus den letzten acht Pflichtspielen resultierten sieben Niederlagen. Einzig gegen das Unterklassige Port Vale gab es im FA Cup einen Sieg. Die 0:3-Pleite bei Brighton am Dienstag war dann die eine Niederlage zu viel.

Bis zum Saisonende wird der bisheriger Co-Trainer Calum McFarlane als Interimscoach die Mannschaft übernehmen. «Er wird dabei von den bestehenden Mitarbeitern im Hintergrund des Vereins unterstützt, während wir uns bemühen, die Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe zu erreichen und im FA Cup weiterzukommen», schreibt Chelsea.

Die Londoner spielen am Wochenende im Halbfinal des FA Cup gegen Leeds. In der Premier League steht Chelsea auf Rang 7. In der Champions League scheiterten die Blues im Achtelfinal klar an Paris St. Germain.

Meistgelesen

Jetzt brechen die Nati-Stars ihr Schweigen zum Fischer-Rauswurf
Video: Wal gibt Laute von sich +++ Rettungsversuch gescheitert − Wie geht es jetzt weiter?
Wie der hohe Goldpreis die SNB rettet – und warum er wohl weiter steigt
Bundesrat reagiert auf CS-Desaster mit strengeren Regeln – UBS schäumt
Ikea-Kassiererin liess Familie und Freunde jahrelang gratis einkaufen

Fussball-News

England. Erneuter Trainerwechsel bei Chelsea

EnglandErneuter Trainerwechsel bei Chelsea

«Wir haben eine Lösung gefunden». So geht es beim FC Basel nach dem Kabinenbrand weiter

«Wir haben eine Lösung gefunden»So geht es beim FC Basel nach dem Kabinenbrand weiter

Luxuriöse Privatpartys. Prostitutionsring in Mailand: Liste mit Seria-A-Stars im Fokus

Luxuriöse PrivatpartysProstitutionsring in Mailand: Liste mit Seria-A-Stars im Fokus

Bei erstem Spiel nach Bayern-Pleite. Rotsünder Camavinga wird von eigenen Fans ausgepfiffen

Bei erstem Spiel nach Bayern-PleiteRotsünder Camavinga wird von eigenen Fans ausgepfiffen

Zehn Jahre nach Meister-Märchen. Leicester City steigt in die dritte Liga ab

Zehn Jahre nach Meister-MärchenLeicester City steigt in die dritte Liga ab