Chelsea-Profi Mykhailo Mudryk ist wegen eines positiven Dopingtests gesperrt worden. Nun richtet der Ukrainer offenbar den Blick auf ein neues Ziel: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Mykhailo Mudryk wurde nach einem positiven Dopingtest vorläufig gesperrt, seine Fussballkarriere bei Chelsea steht damit vor dem Aus.

Der 24-Jährige trainiert laut der «Marca» mit der ukrainischen Sprint-Nationalmannschaft, um 2028 in Los Angeles an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Schon bei seinem Premier-League-Debüt erreichte Mudryk 36,67 km/h – doch für die Weltspitze im Sprint fehlen noch rund 4 km/h.

Mykhailo Mudryk wechselte 2023 für knapp 100 Millionen Euro von Schachtar Donezk zum FC Chelsea und galt als einer der ersten grossen Transfers unter Klubbesitzer Todd Boehly. Auf dem Platz konnte der 24-Jährige bislang jedoch nicht wirklich überzeugen.

Noch schlimmer: Der Flügelspieler wurde im November 2024 positiv auf die verbotene leistungssteigernde Substanz Meldonium getestet. Mudryk, der seine Unwissenheit beteuert, wurde vorläufig gesperrt und hat seit Ende des letzten Jahres kein Spiel mehr bestritten.

Bis Jahresende will der Internationale Sportgerichtshof (CAS) eine endgültige Entscheidung im Fall Mudryk bekanntgeben. Dem Ukrainer drohen bis zu vier Jahre Sperre.

Olympia 2028 als Ziel?

Jetzt erwägt Mudryk offenbar einen drastischen Schritt: Den Wechsel in eine andere Sportart. Laut der spanischen Sportzeitung «Marca» trainiert er inzwischen mit der ukrainischen Sprint-Nationalmannschaft, um sich für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vorzubereiten. Dem Bericht zufolge habe Chelsea den Vertrag bereits aufgelöst, offizielle Bestätigungen dazu gibt es bisher aber nicht. Eigentlich ist Mudryk noch bis 2031 an die Londoner gebunden.

Schnelligkeit brachte Mudryk schon in die Premier League: Bei seinem Debüt erreichte er 36,67 km/h. Um jedoch mit den weltbesten Sprintern mitzuhalten, muss er noch zulegen: Topathleten knacken die Marke von 40 km/h. Für eine Olympia-Teilnahme müsste Mudryk spätestens im Sommer 2027 an ukrainischen Sprintwettkämpfen starten.

