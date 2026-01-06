Pep Guardiola plagen derzeit Personalsorgen. IMAGO/Sportimage

Nach dem 1:1 gegen Chelsea schrillen bei Manchester City die Alarmglocken: Mit Josko Gvardiol und Rúben Dias verletzen sich gleich zwei Innenverteidiger – Trainer Pep Guardiola warnt vor einer prekären Personallage.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Manchester City hat aktuell grosse Verletzungssorgen in der Innenverteidigung: Josko Gvardiol fällt mit einem Schienbeinbruch aus, Rúben Dias ist ebenfalls verletzt, und John Stones fehlt bereits seit Dezember.

Trainer Pep Guardiola warnt deshalb vor der akuten Personalnot: «Wir haben keine Spieler.»

Ein Neuzugang im Winter ist wahrscheinlich; als möglicher Kandidat gilt Marc Guéhi von Crystal Palace, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Mehr anzeigen

Manchester City gehen die Innenverteidiger aus! Am letzten Sonntag beim 1:1 gegen Chelsea zogen sich mit Josko Gvardiol (Schienbeinbruch) und Rúben Dias (Muskelverletzung) gleich zwei zentrale Innenverteidiger Verletzungen zu und mussten ausgewechselt werden. Bereits seit Anfang Dezember fehlt zudem John Stones mit Oberschenkelproblemen.

Gvardiol muss noch diese Woche operiert werden und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wie schwer die Verletzung von Dias ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen, es sehe aber nicht gut aus, liess City-Trainer Pep Guardiola nach dem Spiel verlauten.

Und der 54-Jährige schlägt dann auch gleich Alarm: «Haben Sie die Bank heute gesehen? Da waren vier Nachwuchsspieler und es werden jetzt mehr sein. Wir haben keine Spieler», so der Katalane zur internationalen Nachrichtenagentur «Reuters».

Die zweite Garde war auch nicht billig

In der Innenverteidigung bleiben Guardiola damit noch Nathan Aké und Abdukodir Khusanov, die bisher beide nur sporadisch eingesetzt wurden. Obwohl die zwei nicht zur ersten Wahl gehören, sind sie durchaus renommierte Spieler. Aké wechselte im August 2020 für 45 Millionen Euro von Bournemouth zu ManCity, Khusanov schloss sich vor rund einem Jahr den Citizens an und kostete ebenfalls 40 Millionen Euro.

Damit die Alternativen zu dem Duo nicht komplett fehlen, hat City schon reagiert und die Leihe des 20-jährigen Max Alleyne – er war an Watford ausgeliehen – per sofort beendet.

Das Winter-Transferfenster in England ist seit dem 1. Januar geöffnet und schliesst am 3. Februar. Gut möglich, dass ManCity also nochmals zuschlägt. Heisser Kandidat soll gemäss der «BBC» der englische Nationalspieler Marc Guéhi von Crystal Palace sein. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer aus und die Topklubs reissen sich um den Innenverteidiger. Im Sommer stand ein Wechsel zum FC Liverpool kurz bevor und auch der FC Bayern gilt als stark interessiert.

