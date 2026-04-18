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Nach 25 Jahren Frank Lampard führt Coventry City zurück in die Premier League

SDA

18.4.2026 - 07:35

Frank Lampard führt Coventry City als Trainer zum Aufstieg in die Premier League.
Frank Lampard führt Coventry City als Trainer zum Aufstieg in die Premier League.
KEYSTONE

Coventry City mit Trainer Frank Lampard hat nach 25 Jahren die Rückkehr in die englische Premier League geschafft.

Keystone-SDA

18.04.2026, 07:35

18.04.2026, 08:57

Der Klub, der zwischenzeitlich bis in die vierte Liga abgestürzt war, machte den Aufstieg am Freitagabend mit einem 1:1 bei Blackburn Rovers perfekt. Dank eines Vorsprungs von 13 Punkten auf den drittplatzierten FC Millwall ist Spitzenreiter Coventry nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Für den 106-fachen Nationalspieler Lampard, der seit November 2024 in Coventry tätig ist, ist dies der bislang grösste Erfolg seiner Trainerkarriere. Zuvor blieben seine Engagements in der Premier League beim FC Chelsea, für den er den Grossteil seiner aktiven Laufbahn absolvierte, sowie beim FC Everton ohne grössere Erfolge.

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