Dan Ndoye zeigt auch im zweiten Spiel für Nottingham Forest eine gute Leistung. Beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace bereitet der Schweizer den Ausgleich mustergültig vor.
In der 57. Minute sah Ndoye die Lücke in der gegnerischen Verteidigung. Mit einem Zuspiel aus der eigenen Spielhälfte lancierte er seinen Teamkollegen Callum Hudson-Odoi, der vor dem gegnerischen Tor die nötige Abgeklärtheit bewies und den Ausgleich erzielte. Weitere Tore fielen nicht und Ndoye wurde in der 71. Minute ausgewechselt.
Der 24-jährige Waadtländer, der im Sommer von Bologna in die Premier League gewechselt ist, kann sich über einen gelungenen Start bei seinem neuen Verein freuen. Beim 3:1-Sieg gegen Brentford zum Meisterschaftsstart hatte Ndoye den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt.