  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Nottingham holt Remis gegen Crystal Palace – Ndoye bereitet Ausgleich vor

SDA

24.8.2025 - 17:01

Dan Ndoye (rechts) hat sich in der Premier League gut eingelebt
Dan Ndoye (rechts) hat sich in der Premier League gut eingelebt
KEYSTONE

Dan Ndoye zeigt auch im zweiten Spiel für Nottingham Forest eine gute Leistung. Beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace bereitet der Schweizer den Ausgleich mustergültig vor.

Keystone-SDA

24.08.2025, 17:01

24.08.2025, 17:43

In der 57. Minute sah Ndoye die Lücke in der gegnerischen Verteidigung. Mit einem Zuspiel aus der eigenen Spielhälfte lancierte er seinen Teamkollegen Callum Hudson-Odoi, der vor dem gegnerischen Tor die nötige Abgeklärtheit bewies und den Ausgleich erzielte. Weitere Tore fielen nicht und Ndoye wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

Der 24-jährige Waadtländer, der im Sommer von Bologna in die Premier League gewechselt ist, kann sich über einen gelungenen Start bei seinem neuen Verein freuen. Beim 3:1-Sieg gegen Brentford zum Meisterschaftsstart hatte Ndoye den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt.

Meistgelesen

Penalty-Killer Loretz hält Luzerns Sieg in der Nachspielzeit fest
Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab + Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten

Videos aus dem Ressort

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

Super League | 4. Runde | Saison 22/24

24.08.2025

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

24.08.2025

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

24.08.2025

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

Scheiblehner: «Das Ergebnis ist sehr enttäuschend»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Gut gespielt, aber wieder kein Sieg. Grosser Ärger für GC: «Es ist schrecklich»

Gut gespielt, aber wieder kein SiegGrosser Ärger für GC: «Es ist schrecklich»

Köln gewinnt in Mainz. Schmied mit erfolgreichem Bundesliga-Debüt

Köln gewinnt in MainzSchmied mit erfolgreichem Bundesliga-Debüt

Ticker. Schweizer Söldner-Duell in der Bundesliga: Gladbach empfängt den HSV

TickerSchweizer Söldner-Duell in der Bundesliga: Gladbach empfängt den HSV

Ligue 1. Zwei Platzverweise nach elf Minuten – Rieders Rennes unterliegt Lorient

Ligue 1Zwei Platzverweise nach elf Minuten – Rieders Rennes unterliegt Lorient

Erste Saisonniederlage für FCSG. Penalty-Killer Loretz hält Luzerns Sieg in der Nachspielzeit fest

Erste Saisonniederlage für FCSGPenalty-Killer Loretz hält Luzerns Sieg in der Nachspielzeit fest

GC spät bestraft. Citherlet köpft Winterthur in der Nachspielzeit zum Punktgewinn

GC spät bestraftCitherlet köpft Winterthur in der Nachspielzeit zum Punktgewinn