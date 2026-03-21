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Premier League Erneuter Dämpfer für Liverpool – Brightons Welbeck mit Doppelpack

SDA

21.3.2026 - 15:58

Danny Welbeck ist mit 34 Jahren so torgefährlich wie noch nie
Danny Welbeck ist mit 34 Jahren so torgefährlich wie noch nie
Keystone

Liverpool gerät im Rennen um einen Top-4-Platz in der Premier League weiter mehr unter Druck. Der Meister verliert in der 31. Runde in Brighton 1:2.

Keystone-SDA

21.03.2026, 15:58

21.03.2026, 16:26

Drei Tage nach ihrem Galaauftritt gegen Galatasaray Istanbul kassierten die Liverpooler in der Meisterschaft die bereits zehnte Niederlage. Für Brighton, das vom Deutsch-Schweizer Fabian Hürzeler trainiert wird, war Routinier Danny Welbeck zweimal erfolgreich.

Der 34-jährige Stürmer ist damit in dieser Saison mit nunmehr zwölf Toren so erfolgreich wie noch nie in seiner langen Karriere. Selbst über eine Rückkehr ins englische Nationalteam des 42-fachen Internationalen war in den letzten Wochen spekuliert worden. Für die Länderspiele im März wurde er allerdings nicht aufgeboten.

Liverpool bleibt nach dem dritten Ligaspiel ohne Sieg knapp ausserhalb der Top 4, während Brighton nur noch sechs Punkte hinter dem Champions-League-Viertelfinalisten klassiert ist.

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