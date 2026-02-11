  1. Privatkunden
500 Tage ohne Haare schneiden Manchester patzt: Der haarige ManUtd-Fan muss weiter auf den Coiffeur-Besuch warten

Jan Arnet

11.2.2026

Vorher und nachher: Vor anderthalb Jahren startete Frank Ilett seine haarige Challenge.
Vorher und nachher: Vor anderthalb Jahren startete Frank Ilett seine haarige Challenge.
Instagram/theunitedstrand

Manchester United verpasst den fünften Premier-League-Sieg in Serie – und damit auch das Ende einer ungewöhnlichen Fan-Aktion. Für Social-Media-Star Frank Ilett heisst das: weiter warten statt Haare schneiden.

Jan Arnet

11.02.2026, 07:38

11.02.2026, 07:49

Seit Oktober 2024 meidet der glühende ManUnited-Anhänger Frank Ilett den Coiffeur. Seine Challenge: Erst wenn sein Klub fünf Ligaspiele am Stück gewinnt, fällt die Mähne.

Zuletzt schien alles angerichtet. Unter Interimscoach Michael Carrick zeigte die Formkurve nach oben, Siege gegen Manchester City, Arsenal, Fulham und Tottenham sorgten für Euphorie rund ums Old Trafford. Der fünfte Streich hätte die Serie perfekt gemacht – und Iletts Geduldsprobe beendet.

Doch die Realität funkte dazwischen. Beim Auswärtsspiel gegen West Ham reichte es am Dienstag nur zu einem 1:1-Unentschieden. Tomas Soucek brachte die «Hammers» in Führung, ein vermeintlicher Treffer von Casemiro wurde nach VAR-Check aberkannt. Erst tief in der Nachspielzeit rettete Benjamin Sesko einen Punkt – für mehr reichte es nicht.

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll»

Für Ilett bedeutet das: Die Uhr läuft weiter. Fast 500 Tage ohne Haarschnitt – und ein Ende ist nicht in Sicht. Seine Wette hat sich längst verselbstständigt. Über 1,3 Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram, Hunderttausende verfolgen seine Livestreams. Selbst Carrick kennt die Geschichte, er nahm sie vor dem WestHam-Spiel mit einem Schmunzeln zur Kenntnis.

Im Livestream rang Ilett nach Abpfiff um Worte. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll.» Die «Red Devils» müssen neu Anlauf nehmen – und der Coiffeur-Termin bleibt vorerst gestrichen.

