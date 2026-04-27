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Schwere Knieverletzung Die Niederlande muss an der WM ohne Xavi Simons auskommen

SDA

27.4.2026 - 08:59

Xavi Simons muss für längere Zeit auf einen persönlichen Torjubel verzichten
Xavi Simons muss für längere Zeit auf einen persönlichen Torjubel verzichten
Keystone

Der Niederländer Xavi Simons fällt wegen einer schweren Knieverletzung für die Fussball-WM im Sommer aus. Das bestätigt der Offensivspieler selbst in einem emotionalen Beitrag auf Instagram.

Keystone-SDA

27.04.2026, 08:59

27.04.2026, 09:15

Seine Saison sei abrupt beendet, er sei «untröstlich» und habe Mühe, die Situation zu begreifen. Simons hatte sich die Verletzung am Samstag beim 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur bei den Wolverhampton Wanderers zugezogen. Besonders schmerzt ihn neben dem Saison-Aus das Verpassen der Weltmeisterschaft, bei der er sein Land hätte vertreten wollen.

Der 23-Jährige, der vergangenen Sommer vom Bundesligist Leipzig nach London gewechselt war, bestritt bislang 34 Länderspiele für die Niederlande und erzielte dabei sechs Tore. Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada trifft die Niederlande in Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien.

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