Diese Sunderland-Ikone ist der Verlierer im grossen Xhaka-Traum

Vor Xhakas Ankunft war Dan Neil der Star von Sunderland, jetzt ist das Eigengewäschs auf der Bank. IMAGO

Dan Neil (24) ist Sunderland-Eigengewächs, Identifikationsfigur, Aufstiegsheld. Nun hat der überragende Granit Xhaka den Ex-Captain ins Abseits gestellt.

Manuel Rothmund Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka wird im Sommer 2025 für 20 Millionen Euro zu Sunderland transferiert und entwickelt sich sofort zum Schlüsselspieler des Aufsteigers.

Durch Xhakas dominante Rolle verliert Vereinsikone Dan Neil seinen Stammplatz und wird trotz früherer Führungsrolle zur Randfigur.

Der sportliche Erfolg überdeckt die Entwicklung, doch der Verein riskiert mit Neils Ausbootung einen Identitätsverlust. Mehr anzeigen

Als Sunderland im Sommer 2025 Granit Xhaka für rund 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet, ist die Euphorie gross. Double-Sieger in Deutschland, englischer Pokalsieger mit Arsenal, über 230 Premier League-Spiele. Nach Jahren im Unterhaus kommt ein grosser Name an die Wearside, ein echter Premier-League-Star.

Sunderland jubelt. Und Xhaka liefert von Beginn: Er ist Herz, Lunge und Hirn im Spiel der Black Cats. Die englische Presse überschlägt sich mit Lob. Als bester Transfer der Saison wird er sogar betitelt. Und das Lob ist gerechtfertigt. Der Aufsteiger steht im oberen Tabellendrittel, kann am Montag mit einem Sieg sensationell auf Platz 2 klettern. Ein kleines Wunder.

Neil spielte schon mit 8 Jahren für Sunderland

Doch es ist wie überall: Wo es Gewinner gibt, gibts auch Verlierer. Während England Xhaka feiert, steht einer im Abseits. Dan Neil, 23 Jahre alt, Eigengewächs, Identifikationsfigur, Führungsspieler, Herz des Vereins. Aufgewachsen ist er nur 15 Autominuten vom Stadium of Light entfernt. Praktisch seit Geburt ist er Sunderland-Fan, trägt ab dem achten Lebensjahr das rot-weiss gestreifte Trikot. Neil absolvierte alle Nachwuchsstufen des Vereins und führt Sunderland als Captain zurück in die Premier League. Auf 44 Einsätze, bringt er es in der Aufstiegssaison.

Granit Xhaka ist bei Sunderland aktuell der grosse Star. KEYSTONE

Von diesem Fussballmärchen ist wenig geblieben. Das Fussballgeschäft ist gnadenlos. Seit Xhakas Ankunft hat Neil nur zwei Kurzeinsätze, jeweils eine Minute, absolviert. Vom Lenker des Spiels zur Randfigur. Vom Captain zum Zuschauer.

In der Sunderland-Euphorie fällt's keinem auf

Für Sunderland ist Xhaka der Schlüssel zum Erfolg. Doch für Neil bedeutet das, dass genau auf «seiner» Position kein Platz mehr bleibt.

Sunderlands sportliche Ambitionen sind nachvollziehbar. Aber der Preis ist hoch. Mit jeder Minute, die Dan Neil auf der Bank verbringt, verliert der Klub ein Stück seiner Identität. In der aktuellen Euphorie fällt das aber kaum einem Fan auf.

Wenn es einen wahren Verlierer des Xhaka-Transfers gibt, dann ist es Dan Neil. Der Captain, der für seinen Herzensverein kaum noch spielen darf.

