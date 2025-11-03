Diese Sunderland-Ikone ist der Verlierer im grossen Xhaka-Traum

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vom Captain zum Zuschauer Diese Sunderland-Ikone ist der Verlierer im grossen Xhaka-Traum

Michael Wegmann

3.11.2025

Vor Xhakas Ankunft war Dan Neil der Star von Sunderland, jetzt ist das Eigengewäschs auf der Bank.
Vor Xhakas Ankunft war Dan Neil der Star von Sunderland, jetzt ist das Eigengewäschs auf der Bank.
IMAGO

Dan Neil (24) ist Sunderland-Eigengewächs, Identifikationsfigur, Aufstiegsheld. Nun hat der überragende Granit Xhaka den Ex-Captain ins Abseits gestellt. 

Manuel Rothmund

03.11.2025, 16:15

03.11.2025, 16:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Granit Xhaka wird im Sommer 2025 für 20 Millionen Euro zu Sunderland transferiert und entwickelt sich sofort zum Schlüsselspieler des Aufsteigers.
  • Durch Xhakas dominante Rolle verliert Vereinsikone Dan Neil seinen Stammplatz und wird trotz früherer Führungsrolle zur Randfigur.
  • Der sportliche Erfolg überdeckt die Entwicklung, doch der Verein riskiert mit Neils Ausbootung einen Identitätsverlust.
Mehr anzeigen

Als Sunderland im Sommer 2025 Granit Xhaka für rund 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet, ist die Euphorie gross. Double-Sieger in Deutschland, englischer Pokalsieger mit Arsenal, über 230 Premier League-Spiele. Nach Jahren im Unterhaus kommt ein grosser Name an die Wearside, ein echter Premier-League-Star.

Sunderland jubelt. Und Xhaka liefert von Beginn: Er ist Herz, Lunge und Hirn im Spiel der Black Cats. Die englische Presse überschlägt sich mit Lob. Als bester Transfer der Saison wird er sogar betitelt. Und das Lob ist gerechtfertigt. Der Aufsteiger steht im oberen Tabellendrittel, kann am Montag mit einem Sieg sensationell auf Platz 2 klettern. Ein kleines Wunder.

Nati-Star verzaubert Sunderland. «Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Nati-Star verzaubert Sunderland«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Neil spielte schon mit 8 Jahren für Sunderland

Doch es ist wie überall: Wo es Gewinner gibt, gibts auch Verlierer. Während England Xhaka feiert, steht einer im Abseits. Dan Neil, 23 Jahre alt, Eigengewächs, Identifikationsfigur, Führungsspieler, Herz des Vereins. Aufgewachsen ist er nur 15 Autominuten vom Stadium of Light entfernt. Praktisch seit Geburt ist er Sunderland-Fan, trägt ab dem achten Lebensjahr das rot-weiss gestreifte Trikot. Neil absolvierte alle Nachwuchsstufen des Vereins und führt Sunderland als Captain zurück in die Premier League. Auf 44 Einsätze, bringt er es in der Aufstiegssaison.

Granit Xhaka ist bei Sunderland aktuell der grosse Star.
Granit Xhaka ist bei Sunderland aktuell der grosse Star.
KEYSTONE

Von diesem Fussballmärchen ist wenig geblieben. Das Fussballgeschäft ist gnadenlos. Seit Xhakas Ankunft hat Neil nur zwei Kurzeinsätze, jeweils eine Minute, absolviert. Vom Lenker des Spiels zur Randfigur. Vom Captain zum Zuschauer.

In der Sunderland-Euphorie fällt's keinem auf

Für Sunderland ist Xhaka der Schlüssel zum Erfolg. Doch für Neil bedeutet das, dass genau auf «seiner» Position kein Platz mehr bleibt.

Sunderlands sportliche Ambitionen sind nachvollziehbar. Aber der Preis ist hoch. Mit jeder Minute, die Dan Neil auf der Bank verbringt, verliert der Klub ein Stück seiner Identität. In der aktuellen Euphorie fällt das aber kaum einem Fan auf.

Wenn es einen wahren Verlierer des Xhaka-Transfers gibt, dann ist es Dan Neil. Der Captain, der für seinen Herzensverein kaum noch spielen darf.

Das könnte dich auch interessieren

Barcelona - Elche 3:1

Barcelona - Elche 3:1

LALIGA | 11. Runde | Saison 25/26

02.11.2025

Mistgelesen

Mittelalterlicher Torre dei Conti in Rom ist eingestürzt
Diese Sunderland-Ikone ist der Verlierer im grossen Xhaka-Traum
Diese Flugroute sprengt alle Rekorde
Supreme Court prüft Trumps Zölle – Präsident warnt vor «Hölle»
Schweizer Glückspilz gewinnt 300'000 Franken im Lotto – und weiss nichts davon

Fussball-News

Operation statt WM-Quali. Freuler bricht sich das Schlüsselbein und fällt aus

Operation statt WM-QualiFreuler bricht sich das Schlüsselbein und fällt aus

Challenge League. Sasivari folgt bei Rapperswil-Jona auf Sesa

Challenge LeagueSasivari folgt bei Rapperswil-Jona auf Sesa

Söldner-Check. Jaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler

Söldner-CheckJaquez zaubert für Stuttgart ++ Widmer trifft ++ Verletzungs-Schock bei Freuler

Lugano-Steffen über Zusammenprall. «Auf der Intensivstation wusste ich nicht, in welche Richtung es jetzt geht»

Lugano-Steffen über Zusammenprall«Auf der Intensivstation wusste ich nicht, in welche Richtung es jetzt geht»

Ellbogenschlag des FCB-Captains?. Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene

Ellbogenschlag des FCB-Captains?Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene