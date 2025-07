Günstiger Königstransfer? Diese Sunderland-Neuzugänge sind teurer als Granit Xhaka

Nati-Captain Granit Xhaka wechselt von Bayer Leverkusen zu Sunderland. Keystone

Granit Xhaka ist der Königstransfer von Aufsteiger Sunderland. Für andere Neuzugänge musste der Klub des jungen Schweizer Inhabers Louis-Dreyfus aber mehr Geld in die Hand nehmen. Ein Überblick.

Der Schweizer Nati-Captain gilt als Königstransfer.

Wer einen Granit Xhaka verpflichtet, der weiss, was er an Bord holt. Einen Spieler mit Führungsqualitäten, der mit seinem unbändigen Siegeswillen vorangeht und auch nicht davor zurückschreckt, Klartext zu sprechen. Der 32-Jährige spielt seit Jahren auf konstant hohem Niveau. Und der Mann weiss aus seiner Zeit bei Arsenal (2016 bis 2023), wie man in der Premier League zu spielen hat. Klar ist aber auch, dass Xhaka mit Sunderland nicht um Titel spielen wird, sondern um den Klassenerhalt.

Denn in den letzten beiden Saisons waren die Aufsteiger Ende Saison jeweils die Absteiger. Sunderland möchte ein solches Szenario um jeden Preis verhindern. Und so ist Xhaka längst nicht der einzige Neuzugang – und schon gar nicht der teuerste. Für den Schweizer muss Sunderland rund 15 Millionen Euro an Leverkusen überweisen, mit Bonuszahlungen könnte diese Summe auf 20 Millionen ansteigen.

Diese Sunderland-Neuzugänge sind teurer als Xhaka

Habib Diarra: Der 21-jährige Senegalese führte Strassburg vergangene Saison trotz seines jungen Alters als Captain an. In 30 Liga-Spielen erzielte der Mittelfeldspieler beim Tabellensiebten der vergangenen Saison 4 Tore und bereitete 5 vor. Für ihn musste Sunderland 31,5 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

Habib Diarra will mit Sunderland durchstarten. Imago

Simon Adingra: Der 23-Jährige ist Nationalspieler der Elfenbeinküste und hat in den letzten beiden Saisons für Brighton 60 Spiele in der Premier League bestritten (8 Tore, 3 Assists). Unumstrittene Stammkraft war der gelernte Linksaussen allerdings nicht. Laut Transfermarkt beträgt die Ablösesumme 24,4 Millionen Euro.

Bei der 1:2-Testspielniederlage am Dienstagabend gegen Hull City hat er in der 11. Minute das 1:0 erzielt. Davon wollen sie mehr sehen.

Enzo Le Fée: Der 25-Jährige war bereits ein wichtiger Teil der Aufsteigermannschaft. Er wechselte im Januar auf Leihbasis von der AS Roma zu Sunderland und bestritt 18 Spiele (1 Tor, drei Assists). Um ihn fix zu verpflichten, bezahlte Sunderland den Römern rund 23 Millionen Euro.

Enzo Le Fée lief bereits vergangene Saison für Sunderland auf. Imago

Chemsdine Talbi: Der 20-Jährige hat in der vergangenen Saison seine Klasse bei Brügge unter Beweis gestellt. Ganz besonders in der Champions-League-Zwischenrunde gegen Atalanta Bergamo spielte er an der Seite von Ardon Jashari gross auf. Beim 2:1-Hinspielsieg lieferte er einen Assist, beim 3:1 im Rückspiel traf er doppelt. Ob der Flügelflitzer reif ist für die Premier League, muss er aber erst noch beweisen. 23 Millionen Euro soll Sunderland die Investition wert sein.

3. Minute: Chemsdine Talbi bringt Brügge früh in Führung 18.02.2025

