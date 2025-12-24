Antoine Semenyo wird Bournemouth im Januar aller Voraussicht nach verlassen. imago

Der wohl spektakulärste Transfer dieses Winters steht offenbar kurz vor dem Vollzug. Antoine Semenyo hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten für einen neuen Klub entschieden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Antoine Semenyo steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel von Bournemouth zu Manchester City.

City plant, im Januar die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 75 Millionen Euro zu ziehen.

Andere Interessenten wie Chelsea, Manchester United und Liverpool gingen bislang leer aus oder zogen sich zurück. Mehr anzeigen

Wie «The Athletic» und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, will Antoine Semenyo seinen aktuellen Arbeitgeber Bournemouth verlassen und innerhalb der Premier League zu Manchester City wechseln.

Semenyo soll sich klar zu diesem Schritt bekannt haben, um künftig regelmässig um Titel zu spielen – ein entscheidender Faktor für den möglichen Wechsel zum Team von Pep Guardiola.

🚨🔵 Manchester City and Bournemouth will be in direct contact this week for Antoine Semenyo.



£65m release clause available until Jan 10 but #MCFC will approach #AFCB to discuss potential different deal structure and payment terms.



Semenyo’s preference is Man City. 🔜 pic.twitter.com/2MvpApS9Ih — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Offiziell ist der Transfer noch nicht, da das Januar-Transferfenster erst in einer Woche öffnet. Klar ist aber: Manchester City plant, die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel zu ziehen. Diese soll bei rund 75 Millionen Euro liegen. Die Klausel ist dem Vernehmen nach bis zum 10. Januar gültig.

ManCity gewinnt wohl Tauziehen

Neben ManCity zeigten sich auch Premier-League-Klubs interessiert am ghanaischen Angreifer, der in dieser Saison schon acht Tore geschossen und drei weitere vorbereitet hat. Chelsea prüfte einen Transfer, entschied sich letztlich aber dagegen. Manchester United blieb bislang ohne Erfolg, während Liverpool Berichten zufolge vor einigen Wochen bereits eine grundsätzliche Einigung mit Semenyo erzielt hatte.

Jetzt soll seine Zukunft doch bei ManCity liegen. Im Starensemble von Pep Guardiola würde allerdings grosse Konkurrenz auf den 25-Jährigen, der am liebsten auf dem Flügel spielt, warten. Der City-Angriff um Top-Star Erling Haaland ist mit Phil Foden, Rayan Cherki, Jérémy Doku, Savinho, Oscar Bobb, Omar Marmoush und eben Haaland jetzt schon hervorragend bekleidet.