Gänsehaut-Moment in Anfield Diogo Jotas Kinder begleiten Liverpool-Stars auf den Platz

dpa

28.12.2025 - 07:00

Die Fans des FC Liverpool werden ihre Nummer 20 nie vergessen.
Die Fans des FC Liverpool werden ihre Nummer 20 nie vergessen.
KEYSTONE

Erstmals seit dem Unfalltod von Diogo Jota trafen seine Ex-Clubs in der Premier League aufeinander. Vor dem Spiel zwischen Liverpool und Wolverhampton wurde es emotional.

DPA

28.12.2025, 07:00

28.12.2025, 08:04

Der englische Meister FC Liverpool hat vor dem Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (2:1-Sieg) mit einer emotionalen Geste an den verstorbenen Profi Diogo Jota erinnert, der in seiner Karriere für beide Clubs gespielt hatte. Vor dem Anpfiff in Anfield liefen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld.

Wandgemälde für Jota: «Forever 20»

Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Stürmers enthüllt worden. Es zeigt Jota, der seine Hände zu einem Herzen formt. Darunter steht «Forever 20». Jotas Rückennummer 20 wird beim FC Liverpool nach seinem Tod nicht mehr vergeben. Das Spiel war das erste Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und den Wolves seit dem Unglück.

Jotas Witwe, Rute Cardoso, und ihre beiden Söhne hatten bereits die Premier-League-Auftaktspiele in Liverpool und Wolverhampton im August besucht.

Jota und Cardoso hatten zwei Wochen vor dessen Tod geheiratet. Der Stürmer war im Juli bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Er wurde 28 Jahre alt.

