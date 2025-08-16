Granit Xhaka hat das erste Saisonspiel mit Sunderland klar gewonnen. IMAGO/News Images

Granit Xhaka führt den Aufsteiger Sunderland als Captain zum Heimsieg in der 1. Runde der Premier League. Der neue Klub des Schweizer Rekord-Nationalspielers schlägt West Ham mit 3:0.

Keystone-SDA SDA

In der zweiten Halbzeit erhöhte Sunderland das Tempo und traf durch den jungen spanischen Stürmer Eliezer Mayenda (61.), den englischen Abwehrchef Daniel Ballard (73.) und den französischen Joker Wilson Isidor (92.). Es war für den Klub aus dem Nordosten Englands der erste Sieg in der Premier League seit acht Jahren. Zwischenzeitlich war Sunderland nur noch drittklassig gewesen.

Weiter geht es für das vom Franzosen Régis Le Bris trainierten Team am kommenden Samstag im Aufsteiger-Duell gegen Burnley. Burnley, das noch längere Zeit auf den mit einem Kreuzbandriss ausfallenden Genfer Zeki Amdouni verzichten muss, unterlag beim Europa-League-Sieger Tottenham mit 0:3. Der Brasilianer Richarlison traf zweimal, das zweite Mal sehenswert akrobatisch.

