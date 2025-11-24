Evertons Gueye fliegt früh vom Platz – nach Ohrfeige an Teamkollege

Idrissa Gueye gibt Michael Keane eine Backpfeife. KEYSTONE

Ungewöhnlicher Platzverweis in der Premier League: Idrissa Gueye wird im Spiel gegen Manchester United vom Feld gestellt – wegen einer Tätlichkeit gegen den eigenen Teamkollegen.

Idrissa Gueye stand in dieser Saison bei Everton in jedem Liga-Spiel in der Startelf. Obwohl der Senegalse unangefochtener Stammspieler ist, scheint seine Zeit bei den Toffees bald zu Ende zu gehen. Gemäss Medienberichten (via onefootball) hat sich der Verein aus Liverpool gegen eine Verlängerung des Vertrags des zentralen Mittelfeldspielers entschieden, der im nächsten Sommer ausläuft.

Vielleicht ist es dieser Umstand, welcher beim 36-Jährigen im Auswärtsspiel gegen Manchester United für eine Kurzschlusshandlung sorgt. 12 Minuten sind gespielt, als Bruno Fernandes eine Chance liegen lässt.

Danach gerät Idrissa Gueye mit Innenverteidiger Michael Keane aneinander. Beide schubsen sich – und Gueye wischt seinem Teamkollegen ins Gesicht. Goalie Jordan Pickford will beide auseinanderhalten, kann die Aktion aber nicht verhindern.

Here you can clearly see what Gueye did.

pic.twitter.com/NXJCfoAOyW — TheScreenshotLad (@thescreenlad) November 24, 2025

So bleibt Schiedsrichter Tony Harrington keine andere Wahl, als Gueye vom Platz zu stellen. Tätlichkeit bleibt Tätlichkeit – auch gegen den eigenen Mann. Für den Routinier ist es erst der zweite Platzverweis in der Premier League (bei 241 Einsätzen), sein erster seit Oktober 2017.

Immerhin lassen sich seine Teamkollegen trotz nummerischer Unterzahl nicht hängen: Dank eines sehenswerten Treffers von Kiernan Dewsbury-Hall (29.) geht Everton mit einer Führung in die Pause. Und die tapferen Gäste schaffen es gegen die Red Devils tatsächlich, einen Dreier aus dem Old Trafford zu entführen.