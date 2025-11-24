  1. Privatkunden
Irre Szene im Old Trafford Evertons Gueye fliegt früh vom Platz – nach Ohrfeige an Teamkollege

Syl Battistuzzi

24.11.2025

Idrissa Gueye gibt Michael Keane eine Backpfeife.
Idrissa Gueye gibt Michael Keane eine Backpfeife.
KEYSTONE

Ungewöhnlicher Platzverweis in der Premier League: Idrissa Gueye wird im Spiel gegen Manchester United vom Feld gestellt – wegen einer Tätlichkeit gegen den eigenen Teamkollegen.

Syl Battistuzzi

24.11.2025, 21:54

24.11.2025, 23:06

Idrissa Gueye stand in dieser Saison bei Everton in jedem Liga-Spiel in der Startelf. Obwohl der Senegalse unangefochtener Stammspieler ist, scheint seine Zeit bei den Toffees bald zu Ende zu gehen. Gemäss Medienberichten (via onefootball) hat sich der Verein aus Liverpool gegen eine Verlängerung des Vertrags des zentralen Mittelfeldspielers entschieden, der im nächsten Sommer ausläuft.

Vielleicht ist es dieser Umstand, welcher beim 36-Jährigen im Auswärtsspiel gegen Manchester United für eine Kurzschlusshandlung sorgt. 12 Minuten sind gespielt, als Bruno Fernandes eine Chance liegen lässt.

Danach gerät Idrissa Gueye mit Innenverteidiger Michael Keane aneinander. Beide schubsen sich – und Gueye wischt seinem Teamkollegen ins Gesicht. Goalie Jordan Pickford will beide auseinanderhalten, kann die Aktion aber nicht verhindern.

So bleibt Schiedsrichter Tony Harrington keine andere Wahl, als Gueye vom Platz zu stellen. Tätlichkeit bleibt Tätlichkeit – auch gegen den eigenen Mann. Für den Routinier ist es erst der zweite Platzverweis in der Premier League (bei 241 Einsätzen), sein erster seit Oktober 2017.

Immerhin lassen sich seine Teamkollegen trotz nummerischer Unterzahl nicht hängen: Dank eines sehenswerten Treffers von Kiernan Dewsbury-Hall (29.) geht Everton mit einer Führung in die Pause. Und die tapferen Gäste schaffen es gegen die Red Devils tatsächlich, einen Dreier aus dem Old Trafford zu entführen. 

Trotz achtzig Minuten Überzahl. Manchester United verliert im Old Trafford gegen Everton

Trotz achtzig Minuten ÜberzahlManchester United verliert im Old Trafford gegen Everton

