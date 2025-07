Thomas Partey wird Vergewaltigung vorgeworfen. IMAGO/Every Second Media

Der ehemalige Arsenal-Spieler Thomas Partey ist in England wegen fünffacher Vergewaltigung und einmaliger sexueller Nötigung angeklagt worden.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Die Straftaten des Ex-Arsenal-Spielers, dessen Vertrag bei den Londonern vergangenen Montag ausgelaufen ist, sollen zwischen 2021 und 2022 stattgefunden haben. Das teilte die Metropolitan Police mit.

Die Anklagen beziehen sich auf drei Frauen. Partey werden zwei Vergewaltigungsfälle in Bezug mit einer Frau, drei weitere Vergewaltigungsfälle in Bezug auf eine zweite Frau und ein Fall der sexuellen Nötigung in Bezug auf eine dritte Frau vorgeworfen.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen begannen im Februar 2022, nachdem die Polizei eine erste Anzeige wegen Vergewaltigung erhalten hatte. Am 5. August wird sich Partey vor dem Westminster Magistrates' Gericht verantworten müssen.

Der 32-Jährige spielte seit 2020 bei Arsenal und absolvierte in der vergangenen Spielzeit 52 Partien für die Gunners. Eine Stellungnahme des Vereins steht aktuell noch aus.

