Fabian Schär spielt bald seine neunte Saison für Newcastle Keystone

Fabian Schär bleibt mindestens eine weitere Saison bei Newcastle United.

Keystone-SDA SDA

Der 34-jährige Innenverteidiger verlängerte seinen Ende Monat auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027, wie der englische Premier-League-Klub mitteilte.

Damit geht Schär, der bis zu seinem Nati-Rücktritt nach der letzten EM 86 Länderspiele für die Schweiz bestritten hatte, in seine neunte Saison für Newcastle und ist die Nummer 2 unter den dienstältesten Spielern bei den Magpies.

Seit seinem Wechsel von La Coruña zu Newcastle im Juli 2018 bestritt Schär 251 Partien für den von Eddie Howe trainierten Klub. Zweimal erreichte er mit Newcastle die Champions League und 2025 gewann er den Ligacup. Seit Anfang Januar fiel der Ostschweizer mit einer Knöchelverletzung aus.