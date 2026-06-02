  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vertrag verlängert Fabian Schär bleibt bei Newcastle

SDA

2.6.2026 - 18:01

Fabian Schär spielt bald seine neunte Saison für Newcastle
Fabian Schär spielt bald seine neunte Saison für Newcastle
Keystone

Fabian Schär bleibt mindestens eine weitere Saison bei Newcastle United.

Keystone-SDA

02.06.2026, 18:01

02.06.2026, 18:17

Der 34-jährige Innenverteidiger verlängerte seinen Ende Monat auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2027, wie der englische Premier-League-Klub mitteilte.

Damit geht Schär, der bis zu seinem Nati-Rücktritt nach der letzten EM 86 Länderspiele für die Schweiz bestritten hatte, in seine neunte Saison für Newcastle und ist die Nummer 2 unter den dienstältesten Spielern bei den Magpies.

Seit seinem Wechsel von La Coruña zu Newcastle im Juli 2018 bestritt Schär 251 Partien für den von Eddie Howe trainierten Klub. Zweimal erreichte er mit Newcastle die Champions League und 2025 gewann er den Ligacup. Seit Anfang Januar fiel der Ostschweizer mit einer Knöchelverletzung aus.

Meistgelesen

Knapp 7500 Blitze entladen sich über der Schweiz +++ Zweite Gewitterwalze rollt heran +++ Pendler-Chaos am Bahnhof Bern
US-Schauspieler Richard Gere bezeichnet Trump als «Irren» +++ Bill Pulte folgt auf Tulsi Gabbard
Schuhverkauf endet im Albtraum – Familie verliert 40'000 Franken

Videos aus dem Ressort

«Roy Hodgson hat Journalisten gehasst»

«Roy Hodgson hat Journalisten gehasst»

02.06.2026

So hat Roy Hogson den Schweizer Fussball geprägt

So hat Roy Hogson den Schweizer Fussball geprägt

02.06.2026

Die Helden der WM 1994

Die Helden der WM 1994

Adrian Knup, Dominique Herr und Kult-Kommentator Beni Thurnheer blicken zurück auf die legendäre WM in den USA. Wie erlebten sie die historische Rückkehr der Nati auf die Weltbühne? Was passierte abseits der Kameras? Was trauen sie der Nati 2026 zu?

02.06.2026

«Roy Hodgson hat Journalisten gehasst»

«Roy Hodgson hat Journalisten gehasst»

So hat Roy Hogson den Schweizer Fussball geprägt

So hat Roy Hogson den Schweizer Fussball geprägt

Die Helden der WM 1994

Die Helden der WM 1994

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Transfer-Ticker. Schär bleibt bei Newcastle ++ Konaté vor Real-Wechsel ++ Iraola wird Liverpool-Trainer

Transfer-TickerSchär bleibt bei Newcastle ++ Konaté vor Real-Wechsel ++ Iraola wird Liverpool-Trainer

Polizei musste ausrücken. Schlägerei nach Futsal-Final in Bern – zwei Personen verletzt im Spital

Polizei musste ausrückenSchlägerei nach Futsal-Final in Bern – zwei Personen verletzt im Spital

Endstation WM-Achtelfinal?. Mexiko und der Fluch der fünften Partie

Endstation WM-Achtelfinal?Mexiko und der Fluch der fünften Partie