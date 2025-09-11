Unter dem ehemaligen Klubbesitzer Roman Abramowitsch soll der FC Chelsea gegen Diverste Vorschriften verstossen haben Keystone

Der englische Fussballverband FA erhebt Anklage gegen den FC Chelsea. Grund dafür sind mutmassliche Verstösse des Premier-League-Klubs gegen zahlreiche Vorschriften.

Keystone-SDA SDA

Wie die Liga auf ihrer Website mitteilt, handelt es sich um 74 Anklagepunkte unter anderem im Zusammenhang mit Vermittlern und Investitionen Dritter.

Die Verstösse sollen sich zwischen 2009 und 2022, hauptsächlich aber in den Saisons 2010/11 und 2015/16 ereignet haben. Damals war der russische Milliardär Roman Abramowitsch Klubbesitzer.

Der FC Chelsea betont in einem eigens publizierten Statement, die FA selbstständig auf die Verstösse aufmerksam gemacht zu haben. Dies, sobald sie während des Verkaufs des Klubs 2022 ans Licht kamen.