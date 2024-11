Neuer Anlauf in der 2. Liga: Frank Lampard übernimmt als Trainer in Coventry Keystone

Frank Lampard wird Trainer bei Coventry City. Der langjährige englische Internationale unterschreibt beim Tabellen-17. der zweitklassigen Championship einen bis Sommer 2027 datierten Vertrag.

SDA

Dies teilte der Klub aus den West Midlands am Donnerstag mit.

Für Lampard ist es ein weiterer Anlauf, seiner Trainerkarriere richtigen Schwung zu verleihen. 2018 startete er seine Laufbahn an der Seitenlinie bei Derby County, ehe er ein Jahr später als Cheftrainer bei Chelsea anheuerte. In der zweiten Saison an der Stamford Bridge wurde der 46-Jährige entlassen.

Gleiches widerfuhr ihm in Everton, wo er nach einem Jahr gehen musste. Ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war Lampards zweites Engagement bei Chelsea, als für ihn als Interimstrainer aus elf Partien lediglich ein Sieg resultierte.

A new chapter in Coventry.



Welcome, Frank. 🩵 pic.twitter.com/YIhy3cRjb9 — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

