Neville bezeichnet ihn als «Idioten» Arsenal-Star bewirbt sich für die Unsportlichkeit des Jahres 

Jan Arnet

9.1.2026

Hier schubst Martinelli den verletzten Bradley vom Feld

Hier schubst Martinelli den verletzten Bradley vom Feld

Gabriel Martinellis kontroverse Aktion gegen Conor Bradley.

09.01.2026

Das Jahr 2026 ist erst ein paar Tage alt und schon gibt es einen Anwärter auf die unsportlichste Aktion des Jahres. Passiert am Donnerstagabend beim Premier-League-Knüller zwischen Arsenal und Liverpool (0:0).

Jan Arnet

09.01.2026, 12:22

09.01.2026, 12:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Arsenal-Profi Gabriel Martinelli sorgt im Spiel gegen Liverpool mit einer unsportlichen Aktion gegen den verletzten Conor Bradley für Aufregung und erhält dafür eine Gelbe Karte.
  • Die Szene löst breite Empörung in England aus, wobei TV-Experte Gary Neville Martinelli scharf kritisiert. Liverpool-Trainer Arne Slot dagegen verteidigt den Brasilianer.
  • Das Spiel endete 0:0; Arsenal bleibt Tabellenführer, während Liverpool als Vierter weiter deutlichen Rückstand aufweist.
Mehr anzeigen

Es läuft bereits die Nachspielzeit im Emirates Stadium. Tore sind noch keine gefallen, Leader Arsenal scheint sich zu Hause gegen Liverpool mit einem Punkt begnügen zu müssen.

Und dann das: Nach einem langen Ball will Liverpool-Verteidiger Conor Bradley den Ball klären, knickt dabei um und verdreht sich das linke Knie. Bradley windet sich vor Schmerz und bleibt auf der Seitenlinie liegen.

Gegenspieler Gabriel Martinelli scheint ihm das Geschrei allerdings nicht abzukaufen. Zunächst lässt er den Ball auf Bradleys Körper fallen und als sich dieser auch einige Sekunden später nicht aufgerichtet hat, schubst ihn der Brasilianer über die Seitenlinie. Sofort kommt es zu einer Rudelbildung, Martinelli sieht für seine Unsportlichkeit die Gelbe Karte.

Müde Nullnummer. Arsenal und Liverpool spielen im Duell Leader gegen Meister 0:0

Müde NullnummerArsenal und Liverpool spielen im Duell Leader gegen Meister 0:0

Bradley muss schliesslich auf der Trage vom Platz gebracht werden, was zeigt, dass er nicht geschauspielert hat. Wie schwer sich der Aussenverteidiger verletzt hat, ist noch unklar.

Neville bezeichnet Martinelli als «Idioten»

Die Empörung in England ist nach Martinellis Aktion gross. Allen voran Gary Neville, der die Partie als Co-Kommentator bei Sky UK verfolgte, äussert sich deutlich. Neville bezeichnet Martinelli als «Idioten» und sagt: «Das geht einfach nicht. Ich bin stinksauer auf Martinelli. Ich verstehe nicht, warum kein Liverpool-Spieler ihn umgehauen hat und dafür eine Rote Karte kassiert hat. Das ist absolut skandalös.»

Liverpool-Trainer Arne Slot nimmt den Arsenal-Profi nach der Partie aber in Schutz: «Ich kenne Martinelli nicht, aber er scheint ein netter Kerl zu sein. Das Problem für ihn ist, dass es im Fussball so viel Zeitspiel gibt und Spieler in den letzten Minuten des Spiels oder während des Spiels so tun, als wären sie verletzt.»

Liverpool-Trainer Slot zeigt Verständnis für Martinellis Ausraster

Liverpool-Trainer Slot zeigt Verständnis für Martinellis Ausraster

Arsenals Gabriel Martinelli bezichtigt Liverpools Conor Bradley fälschlicherweise der Simulation. Doch Reds-Trainer Arne Slot nimmt den Brasilianer in Schutz.

09.01.2026

Das könne schon nerven, wenn man selbst noch ein Tor schiessen wolle. «Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass er das niemals getan hätte, wenn er gewusst hätte, wie schwer die Verletzung sein könnte», so Slot. «Aber es sieht nicht gut aus, wenn Bradley die Verletzung hat, die wir befürchten.»

Martinelli entschuldigt sich

Martinelli hat den Ernst der Lage nach Spielschluss auch erkannt und sich via Instagram zu Wort gemeldet. «Conor und ich hatten bereits Kontakt und ich habe mich bei ihm entschuldigt. In der Hitze des Gefechts habe ich wirklich nicht gemerkt, dass er sich ernsthaft verletzt hat», schreibt der Brasilianer. «Wie ich reagiert habe, tut mir sehr leid. Ich wünsche Conor alles Gute für eine schnelle Genesung.»

Das Spiel endet schliesslich 0:0. Damit bleibt Arsenal mit fünf Punkten Vorsprung auf Manchester City Leader der Premier League. Meister Liverpool verpasst es, Boden gutzumachen und hat als Vierter weiter 14 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze.

