Abstiegskampf statt Champions League Xhaka erklärt Sunderland-Wechsel: «Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen»

Granit Xhaka ist bei Sunderland sofort zum Captain ernannt worden. imago

Abstiegskampf statt Meistertraum, Verteidigen statt Ballverteilen – Granit Xhakas Wechsel zum AFC Sunderland überraschte. In einem Interview erklärt der Nati-Captain seine Beweggründe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach zwei Jahren in Leverkusen ist Granit Xhaka nach England zurückgekehrt: Er spielt neu beim AFC Sunderland.

In einem Interview sagt Xhaka, dass er Leverkusen nicht um jeden Preis verlassen wollte, Sunderland aber gute Überzeugungsarbeit geleistet hätte.

Entscheidend dabei war der Schweizer Sunderland-Boss Kyril Louis-Dreyfus. Xhaka: «Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen.» Mehr anzeigen

Er kam, sah und siegte: Granit Xhakas erste Saison bei Bayer Leverkusen gleicht einem Märchen. 2023 wechselte er von Arsenal zurück nach Deutschland, wurde bei Leverkusen sofort zum Denker und Lenker und führte die Werkself zum allerersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Ungeschlagen blieb Bayer auch im Pokal, nur im Europa-League-Final gab es eine Niederlage.

Xhaka und Leverkusen – quasi Liebe auf den ersten Blick. Doch nach dem zweiten Jahr ist die Liebe erloschen. Nach dem sich Erfolgscoach Xabi Alonso und diverse Stars wie Florian Wirtz, Jonathan Tah oder Jeremie Frimpong verabschiedet haben, scheint auch Xhaka seinen Abgang zu planen. Erst sagt er öffentlich, dass er einen grossen Umbruch nicht mitmachen wolle, dann folgen Berichte über Probleme mit dem neuen Trainer Erik ten Hag.

Transfergerüchte machen die Runde und häufen sich über den Sommer. Erst um Galatasaray, dann Milan, Saudi-Arabien und schliesslich Sunderland. Tatsächlich unterschreibt Xhaka am Ende beim Premier-League-Aufsteiger – bis 2028.

Keine Probleme mit Erik ten Hag

In einem «Blick»-Interview spricht der bald 33-Jährige ausführlich über seine Beweggründe – und stellt klar, dass es keinen Ärger mit ten Hag gab: «Er war nie das Problem, nie! (...) Ich hatte mit ihm einen sehr guten Austausch. Er wusste, dass ich mir ein spannendes Angebot anschauen werde. Und vielleicht spürte er, mich zu verlieren. Aber unsere Konversation war immer klar und korrekt. Ich wäre unter ihm als Captain aufgelaufen.»

Xhaka weiter: «Ich habe nie gesagt, ich wolle um jeden Preis weg – nur dann, wenn das Gesamtpaket für alle passt: für mich und für meine Familie, für Leverkusen.» Das Gesamtpaket passte dann offensichtlich bei Sunderland.

Der Schweizer Rekord-Nationalspieler (137 Spiele) erklärt, dass der Premier-League-Aufsteiger alles unternommen habe, um ihn wieder nach England zu bringen. «Wenn ein Verein dir dieses Gefühl vermittelt, dann wäre es fast unverschämt, sich das nicht anzuschauen. Mich haben die Verantwortlichen so berührt. Ich konnte gar nicht mehr Nein sagen.»

«Es ist wichtig, auch mal Momente des Leidens zu erleben»

Entscheidend dabei war ein Schweizer: Kyril Louis-Dreyfus, der Besitzer des Klubs. Eines Abends habe er einen Anruf erhalten, erzählt Xhaka: «‹Hallo, hier spricht Kyril. Ich bin der Besitzer von Sunderland.› Ich machte das Spielchen mit, weil ich geglaubt hatte, da treibe jemand Schabernack mit mir.» Als sich kurz darauf sein Berater José Noguera mit den Sunderland-Vertretern meldete, sei ihm klar gewesen, dass es ernst ist.

Zum Premier-League-Start gab es für Sunderland gegen West Ham einen überzeugenden 3:0-Sieg. Keystone

Statt Champions-League-Nächte und Meisterträume gibt's jetzt harten Abstiegskampf und viel Verteidigungsarbeit für Xhaka, der den Ball am liebsten am Fuss hat. Er denkt aber schon einen Schritt weiter: «Ich will irgendwann meinen Trainerweg machen. Deshalb ist es wichtig, auch mal Momente des Leidens, der Solidarisierung zu erleben. Wir werden noch viel leiden müssen in den kommenden Monaten. Das ist eine andere Seite des Fussballs, die aber auch dazugehört, die mich prägen wird.»

Der Start in die Premier League war allerdings vielversprechend für Xhaka und Co. Sunderland schlug West Ham am letzten Wochenende mit 3:0. Am Samstag folgt gegen Burnley das erste Auswärtsspiel.

Videos aus dem Ressort

Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt» Matteo Di Giusto ist der neue Hoffnungsträger des FC Luzern. blue Sport hat den 25-Jährigen in Luzern besucht und mit ihm über seinen Werdegang gesprochen. 22.08.2025