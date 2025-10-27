«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Granit Xhaka führt Sunderland als Captain an. Imago

Aufsteiger Sunderland grüsst in der Premier League nach 9 Runden von Platz 4. Grossen Anteil am märchenhaften Saisonstart hat Königstransfer Granit Xhaka.

Grossen Anteil am sensationellen Saisonstart hat Neuverpflichtung Granit Xhaka.

In Sunderland wird der Nati-Star mit viel Lob eingedeckt.

Am Samstag feiert Sunderland gegen Chelsea einen 2:1-Sieg. Den entscheidenden Treffer erzielt Cehmsdine Talbi in der 93. Minute. Und so ist Sunderland nach 9 Runden sensationell Tabellenvierter und liegt damit vor den Premier-League-Schwergewichten ManCity, ManUtd, Liverpool oder Chelsea.

Sollte der Aufsteiger auch Ende Saison einen der Champions-League-Plätze belegen, so käme dies einer riesigen Sensation gleich. In den letzten drei Spielzeiten sind die drei Aufsteiger jeweils direkt wieder abgestiegen.

Einer der Gründe für den Höhenflug ist zweifellos die Verpflichtung von Granit Xhaka. Seit seiner Ankunft hat er in der Liga noch keine Minute verpasst, der Schweizer ist unverzichtbar im zentralen Mittelfeld. Oder wie Trainer Régis Le Bris nach dem Sieg gegen Chelsea sagt: «Granit setzt bei uns die Standards – in Sachen Leistung, Mentalität und Führungsqualität.»

Granit Xhaka liefert nicht nur auf dem Platz ab

Eine Meinung, die Sunderland-Spieler Enzo Le Fée teilt. Im Vorfeld der Partie gegen Chelsea wurde der Franzose gefragt, welcher Neuzugang bei ihm bislang den grössten Eindruck hinterlassen habe. Seine Antwort: «Granit Xhaka, weil er für mich der beste Captain ist, den ich in meinem Leben hatte.»

Enzo Le Fée (links) ist begeistert von seinem neuen Mitspieler Granit Xhaka. Keystone

Xhaka sei «natürlich ein wirklich guter Spieler», aber das alleine reiche nicht aus, sagt Le Fée und erklärt: «Xhaka versucht, sich um alle zu kümmern und uns das beste Umfeld zu bieten. Er verändert hier in Sunderland eine Menge Dinge. Für mich wäre es also Granit.»

Was Sunderland zudem auszeichnet, ist der grosse Zusammenhalt. Er kenne niemanden, der gerne auf der Bank sitze, aber jeder akzeptiere seine Rolle, so Le Fée. «Wir sind eine Familie. Wir sitzen alle im selben Boot und wollen dasselbe erreichen.» Und das eigentliche Ziel lautet Klassenerhalt. In den letzten beiden Spielzeiten hätten 26, respektive 27 Punkte gereicht, um in der höchsten Spielklasse zu bleiben. Sunderland hat nach 9 Runden bereits 17 Zähler auf dem Konto …

