«Was willst du?!» Granit Xhaka legt sich auf der Tribüne mit Zuschauer an

Syl Battistuzzi

24.1.2026

Granixt Xhaka fällt verletzt aus.
Granixt Xhaka fällt verletzt aus.
Keystone

Granit Xhaka fehlt Sunderland verletzt – und wird bei der klaren Niederlage gegen West Ham auch noch auf der Tribüne von einem Zuschauer provoziert. Der Captain reagiert sichtbar geladen.

Syl Battistuzzi

24.01.2026, 15:56

24.01.2026, 16:34

Bei Sunderland ist die anfängliche Euphorie verflogen. Zu Beginn der Saison hielt der Aufsteiger sensationell an der Tabenllenspitze mit, zuletzt lief es den Black Cats aber nicht mehr wunschgemäss.

Am Samstag ist Sunderland bei Abstiegskandidat West Ham United zu Gast. Nicht auf dem Feld steht Granit Xhaka, der wegen einer Verletzung am Knöchel pausieren muss. Der Captain muss auf der Tribüne tatenlos zusehen, wie seine Teamkollegen schon zur Pause mit 0:3 hinten liegen. Brian Brobbery erzielt zwar noch den Ehrentreffer (69.), aber kurz vor Spielende droht eine empfindliche Pleite.

Zu allem Übel wird der verletzte Nati-Star offenbar auf der Tribüne noch von einem Zuschauer provoziert. «Was willst du?!», raunt Xhaka dem mutmasslichen Hammers-Fan mehrmals zu. Am Ende bleibt der Austausch des 33-jährigen Baslers mit dem provozierenden Mann eine Randnotiz – Sunderland verliert die Partie mit 1:3. Wie lange der Schweizer Rekord-Nationalspieler seinem Klub fehlt, bleibt offen. 

Die Begegnung bei West Ham war Sunderlands zweites Pflichtspiel ohne Xhaka seit dessen Wechsel von Bayer Leverkusen im letzten Sommer. Zum zweiten Mal setzte es eine Niederlage ab. West Ham, der Drittletzte der Tabelle, schaffte mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.

