🤔 I'm excited to play alongside...



Finish the sentence with Granit Xhaka! 💬 pic.twitter.com/dOEIwOpQj1 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Granit Xhaka ist nur wenige Tage beim Premier-League-Aufsteiger Sunderland und gibt mit einem Video noch vor seinem ersten Spiel zu reden.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Granit Xhaka ist für rund 20 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland gewechselt.

Mit einem Video will er sich seinen neuen Fans präsentieren und sorgt vor seinem ersten Auftritt auf dem Rasen für Lacher.

«Er hat keine Ahnung, zu welchem Klub er gewechselt ist», «er konnte keinen Teamkollegen nennen» und «ich hätte das nicht gepostet» sind nur wenige der vielen Reaktionen auf der Plattform «X». Mehr anzeigen

Drei Tage nach seiner Rückkehr zu einem Premier-League-Klub steht Granit Xhaka am Samstag im Vorbereitungsspiel gegen Real Betis bereits in der Startelf und gibt sein Debüt für Sunderland. In England spielte Xhaka bereits von 2016 bis 2023 bei Arsenal.

We’ve got 👏👏 Granit Xhaka 🎶 pic.twitter.com/4HdAzct9uF — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Der Captain der Schweizer Nati, der nach zwei erfolgreichen Jahren bei Bayer Leverkusen für rund 20 Millionen Euro auf die Insel gewechselt ist, gibt mit einem Video noch vor seinem Auftritt auf dem Spielfeld für «The Black Cats» zu reden.

Wie in Social-Media-Zeiten üblich geworden, stellt auch Sunderland seine Neuverpflichtung mit verschiedenen Videos vor. In einem davon soll Xhaka spezifische Sätze zu seinem neuen Verein komplettieren – und gibt dabei standardisierte Antworten, die für jeden Klub gelten könnten.

«Er hat keine Ahnung»

Weshalb er Sunderland gewählt habe? «Eine grosse Herausforderung.» Wofür Sunderland bekannt sei? «Ein grossartiger Klub.» Auf welchen Teamkollegen und Gegner er sich freue? «Jeden», lautet bei beiden Fragen die Antwort.

Weiter sei das erste Gespräch mit Trainer Régis Le Bris «grossartig» gewesen und Xhakas Familie freue sich sehr auf Sunderland. Was er von den Fans hält? «Unglaublich.»

Unter dem Post auf der Plattform «X» machen sich viele User über die Antworten Xhakas lustig. «Er hat keine Ahnung, zu welchem Klub er gewechselt ist», «er konnte keinen Teamkollegen nennen» und «ich hätte das nicht gepostet» sind nur wenige der über 650 Kommentare unter dem Post.

🔜 Next up: Real Betis



Granit Xhaka will see you there 👋 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Die richtigen Antworten wird der 32-Jährige auf dem Rasen liefern wollen, das schon am Samstag in seinem ersten Spiel für «The Black Cats». Wie «unglaublich» die Fans sind, wird Xhaka am 16. August im ersten Heimspiel der neuen Meisterschaft gegen West Ham United erfahren.

Mehr Videos aus dem Ressort

Granit Xhaka: «Ein Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder hier» Bei der Verabschiedung von Taulant Xhaka beim FC Basel lässt dessen Bruder Granit eine Bombe platzen und verrät, dass er selbst bald wieder das Trikot des FCB tragen wird. 24.05.2025