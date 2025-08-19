  1. Privatkunden
Nati-Star vor Wechsel? Grosses Fragezeichen um Manuel Akanji bei Manchester City

Jan Arnet

19.8.2025

Manuel Akanji hat bei Manchester City noch einen Vertrag bis 2027.
Manuel Akanji hat bei Manchester City noch einen Vertrag bis 2027.
imago

Pep Guardiola will sein Kader bei Manchester City verkleinern. Welche Stars müssen gehen? Einem britischen Medienbericht zufolge ist Manuel Akanji ein heisser Verkaufskandidat.

Jan Arnet

19.08.2025, 11:10

19.08.2025, 11:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manchester City will bis zum Ende der Transferperiode am 1. September noch den einen oder anderen Spieler loswerden.
  • Einem Medienbericht zufolge gilt unter anderem auch Manuel Akanji zu den Verkaufskandidaten.
  • Der Nati-Verteidiger hat grosse Konkurrenz im Starensemble von Pep Guardiola, war seit seiner Ankunft im Sommer 2022 aber meistens gesetzt.
Mehr anzeigen

1. September 2022: Manuel Akanji, bei Dortmund seit längerer Zeit wegen seinen Wechselabsichten auf dem Abstellgleis, unterschreibt am Deadline-Day bei Manchester City einen Vertrag bis 2027. Die Reaktionen sind gemischt. Einerseits gibt's Lob für den Schritt zu Pep Guardiolas Starensemble. Andererseits kommen Befürchtungen auf, dass es dem Nati-Abwehrboss bald an Spielpraxis fehlen wird.

Doch Guardiola entpuppt sich als grosser Akanji-Fan, setzt sofort auf den damals 27-Jährigen, der eine herausragende Saison spielt – ManCity holt sich das Triple, Akanji ist beim entscheidenden Tor im Champions-League-Final sogar direkt beteiligt.

Nur noch Innenverteidiger Nummer 5?

Trotz grosser Konkurrenz bleibt der Schweizer auch in den Folgejahren ein Stammspieler. Doch jetzt könnte Akanjis Zeit in Manchester ein jähes Ende finden. Wie die «Manchester Evening News» berichtet, ist der 30-Jährige ein heisser Verkaufskandidat.

Rekord-Liste. Das sind die 20 teuersten Schweizer Transfers

Rekord-ListeDas sind die 20 teuersten Schweizer Transfers

Gemäss der Zeitung will ManCity bis Ende Monat noch einige Spieler verkaufen, um das Kader zu verkleinern. Gerade in der Abwehrzentrale haben die Citizens ein Luxusproblem. Mit Rúben Dias, John Stones, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké und Manuel Akanji stehen gleich sechs Innenverteidiger im Kader, die in so ziemlich jeder anderen Mannschaft einen Stammplatz hätten.

Beim Saisonauftakt in Wolverhampton kamen am Samstag Dias und Stones zum Zug. Stones wurde in der Schlussphase ausgewechselt – für Khusanov. Akanji schmorte 90 Minuten lang auf der Bank.

Guardiola hat «zu viele Spieler»

Nach dem Spiel erklärte Guardiola, dass er «zu viele Spieler» habe. «Ich mag ein breites Kader, um in allen Wettbewerben mithalten zu können, aber ich möchte keine Spieler zu Hause lassen. Das ist nicht gesund. So kann man keine gute Stimmung und Atmosphäre schaffen.»

Die «Manchester Evening News» spekuliert, dass Akanji im nächsten Spiel möglicherweise sogar im Aufgebot fehlen wird, wenn der gesetzte Gvardiol von seiner Verletzung zurückkehrt. Auch Nathan Aké gilt als möglicher Verkaufskandidat. Der Niederländer hat aber den Vorteil, dass er in England bei Chelsea ausgebildet wurde. In der Premier League muss jeder Verein mindestens acht sogenannte «homegrown Players» in seinem Kader haben.

Manuel Akanji und Nathan Aké: Gut möglich, dass einer von ihnen ManCity in den nächsten Tagen verlassen wird.
Manuel Akanji und Nathan Aké: Gut möglich, dass einer von ihnen ManCity in den nächsten Tagen verlassen wird.
imago

Was für einen Verbleib von Akanji spricht: Er ist polyvalent einsetzbar, kann auch Rechts- oder Linksverteidiger spielen. Auch im defensiven Mittelfeld kam er unter Guardiola schon zum Zug. Der katalanische Starcoach schenkte dem Schweizer in Vergangenheit stets viel Vertrauen.

Ein erstes Transfergerücht gibt es indes schon. Wie die französische Zeitung «L'Équipe» und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, zeigt Galatasaray Istanbul Interesse an Akanji. Es soll auch schon Gespräche und ein erstes Vertragsangebot gegeben haben.

