Haaland unzufrieden? Guardiola: «Fragen Sie in Madrid» Erling Haaland wird nachgesagt, unzufrieden bei Manchester City zu sein und zu Real Madrid wechseln zu wollen. Pep Guardiola meinte, dass der Norweger vielleicht wegen seiner Verletzung frustriert sei. 03.02.2024

In Spanien tauchen Gerüchte auf, Erling Haaland fühle sich nicht mehr wohl bei Manchester City. Dem widerspricht nun sein Trainer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pep Guardiola glaubt nicht, dass Erling Haaland bei Manchester City unglücklich sei. Humorvoll räumt er mit entsprechenden Gerüchten auf.

Der City-Coach meint, dass Haaland wohl eher aufgrund der Verletzungspause unzufrieden gewesen sei und schiebt nach: «Das Wichtige ist, dass er happy ist. Und wenn er unglücklich ist, wird er eine Entscheidung treffen.»

Pep Guardiola hat Spekulationen um einen angeblich bei Manchester City unzufriedenen Erling Haaland zurückgewiesen. «Wir haben nicht das Gefühl, dass er unglücklich ist. Er war es, weil er für zwei Monate nicht spielen konnte», sagte der City-Trainer.

Ist an den Berichten aus Madrid nichts dran? «Da müssen Sie die Medien in Madrid fragen. Vielleicht haben sie ja mehr Informationen als wir», sagte Guardiola am Freitag mit einem Lächeln im Gesicht. «Das Wichtige ist, dass er happy ist. Und wenn er unglücklich ist, wird er eine Entscheidung treffen», fügte der spanische Fussballlehrer hinzu.

Haaland spricht über seine Ziele mit ManCity

Haaland sei nach seiner fast zweimonatigen Verletzungspause bereit für einen Startelf-Einsatz beim Spiel in Brentford am Montag. Der Norweger war zuletzt beim 3:1 gegen Burnley bereits wieder als Joker zum Einsatz gekommen. Zuvor war der 23 Jahre alte Torjäger wegen einer Fussverletzung ausgefallen.

In einem am Freitag veröffentlichten Interview auf der Club-Webseite sprach Haaland von seinen weiteren Zielen mit dem Triple-Champion. «Ich will mit dem Team noch besser werden, noch stabiler, und meine Leistung in den grössten Spielen bringen», sagte der Top-Angreifer. Und er wolle die Erfolge der Vorsaison wiederholen, als er mit City Meister, FA-Cup-Sieger und Champions-League-Gewinner wurde.

Der Titelverteidiger ist in der Premier League mit fünf Punkten Rückstand Zweiter hinter dem FC Liverpool mit dem scheidenden Coach Jürgen Klopp. Liverpool hat schon ein Spiel mehr absolviert.

