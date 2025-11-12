  1. Privatkunden
«Times» berichtet Guardiola vor Abgang bei Manchester City?

Tobias Benz

12.11.2025

Pep Guardiola ist seit Juli 2016 Trainer bei Manchester City.
Pep Guardiola ist seit Juli 2016 Trainer bei Manchester City.
KEYSTONE

Laut einem Bericht der «Times» könnte ManCity-Coach Pep Guardiola den Verein per Ende Saison verlassen. Als mögliche Nachfolger werden grosse Namen gehandelt.

Tobias Benz

12.11.2025, 20:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Pep Guardiola könnte Manchester City vor Vertragsende 2027 verlassen.
  • Das berichtet die britische «Times». Als Nachfolger werden unter anderen Mikel Arteta und Xabi Alonso gehandelt.
  • Ein Urteil der Premier League gegen Manchester City bezüglich Verstössen gegen die finanziellen Richtlinien könnte Guardiolas Abgang möglicherweise beschleunigen.
Mehr anzeigen

Eigentlich läuft der Vertrag von Star-Trainer Pep Guardiola bei Manchester City noch bis 2027. Doch seit längerer Zeit geistern immer wieder Gerüchte über einen verfrühten Abgang des Spaniers durch die englischen Medien.

Nun könnte sich ein solcher auf das Ende der aktuellen Saison hin konkretisieren, wie die «Times» berichtet. Ein finaler Entscheid sei zwar nach wie vor nicht gefallen, die Tendenz gehe aber in Richtung verfrühten Abschieds. In den vergangenen Jahren hatte Guardiola bereits über Stress und Erschöpfung gesprochen.

Als mögliche Nachfolger werden sein ehemaliger Assistent und aktueller Arsenal-Trainer Mikel Arteta, Real-Coach Xabi Alonso und Marseille-Trainer Roberto De Zerbi gehandelt.

Rücktritt nach Premier-League-Urteil?

Im Extremfall könnte es sogar zu einer noch früheren Trennung kommen. Denn nach wie vor läuft gegen Manchester City eine Untersuchung wegen 115 angeblichen Verstössen gegen die finanziellen Richtlinien der Premier League.

Ein Urteil wird demnächst erwartet. Ein Bericht der britischen Zeitung «i Paper» geht davon aus, dass noch vor Jahresende endlich Licht ins Dunkel gebracht werden könnte.

Eine heikle Thematik bei Guardiola, der in der Vergangenheit klarstellte, zurückzutreten, falls er diesbezüglich von der Vereinsführung angelogen worden sei. Diese beharrte seit Prozessstart ihm gegenüber und öffentlich darauf, unschuldig zu sein.

