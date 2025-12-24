  1. Privatkunden
City-Coach kontrolliert Gewicht Pep Guardiola warnt Spieler: Nicht zu viel essen an Weihnachten

dpa

24.12.2025 - 07:26

Pep Guardiola warnt seine Spieler vor zu grosser Schlemmerei während der Festtage. (Archivbild)
Pep Guardiola warnt seine Spieler vor zu grosser Schlemmerei während der Festtage. (Archivbild)
dpa

In England gibt es keine Winterpause. Nach Weihnachten geht es gleich weiter. Deshalb hat Starcoach Pep Guardiola ein ganz besonderes Auge auf seine Spieler.

DPA

24.12.2025, 07:26

Nach wettbewerbsübergreifend sieben Siegen in Serie können die Fussballer von Manchester City das Weihnachtsfest etwas geniessen, über die Stränge schlagen dürfen sie dabei aber nicht. Wer an den Festtagen zu viel isst, darf nicht mit zum Auswärtsspiel bei Nottingham Forest am Samstag, stellte City-Coach Pep Guardiola klar.

Nottingham Forest - Manchester City FC
Nottingham Forest - Manchester City FC

Sa 27.12. 13:25 - 15:55 ∙ blue Sport Live ∙ Nottingham Forest - Manchester City FC

Mit tv.blue.ch mieten

Jeder Spieler habe nach dem jüngsten Erfolg gegen West Ham United auf der Wage gestanden, sagte der Spanier. «Und am 25. Dezember werde ich da sein und kontrollieren, wie viele Kilos draufgekommen sind», sagte der Spanier, dem Fitness und gesunde Ernährung extrem wichtig sind.

«Sie können essen, aber ich möchte, dass sie es kontrollieren», sagte Guardiola und machte deutlich: «Stell dir vor, ein Spieler, der jetzt in perfekter Form ist, kommt mit drei Kilos mehr zurück. Er wird in Manchester bleiben, er wird nicht zu Nottingham Forest reisen. Das ist sicher.»

