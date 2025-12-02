Erling Haaland erhält die Gratulationen von seinen Teamkollegen nach seinem 100. Meisterschaftstor für Manchester City. Keystone

Erling Haaland stellt eine neue Bestmarke auf. Der norwegische Stürmer erreichte die 100 Tore in der Premier League so schnell wie kein anderer vor ihm.

Keystone-SDA SDA

Haaland traf beim 5:4-Sieg auswärts gegen Fulham in der 17. Minute zum 1:0 und machte damit seinen 100. Treffer im 111. Spiel. Der bisherige Rekordhalter Alan Shearer hatte für seine 100 Tore 124 Partien benötigt.

Nebst seinem Tor trug Haaland auch zwei Assists (zum 2:0 von Tijjani Reijnders und zum 4:1 von Phil Foden) zum letztlich erzitterten Sieg in London bei. Fulham kam ab der 57. Minute noch von 1:5 auf 4:5 heran.