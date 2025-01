Haaland unterschreibt Mega-Deal bei Manchester City

Manchester Citys Erling Haaland unterschreibt einen neuen Vertrag bis 2034. KEYSTONE

Erling Haaland und Manchester City gehen auch künftig gemeinsam auf Titeljagd. Der englische Meister stattet den Norweger mit einem Monster-Vertrag bis 2034 aus.

Tobias Benz, Keystone-ATS Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erling Haaland unterschreibt bei Manchester City eine Vertragsverlängerung bis 2034.

Das Arbeitspapier über neuneinhalb Jahre soll zu den lukrativsten der Sportgeschichte gehören.

Gegen Manchester City läuft in England weiterhin ein Gerichtsverfahren wegen Vermutung auf Finanzverstösse. Mehr anzeigen

Die aussergewöhnlich lange Vertragsverlängerung teilte der Klub von Trainer Pep Guardiola am Freitag mit, ohne Angaben über das Gehalt des Stürmers oder eine allfällige Ausstiegsklausel zu machen. Der bisherige Vertrag war bis Juni 2027 datiert.

Gemäss dem britischen «Athletic», der sich auf Quellen aus dem Umfeld Haalands bezieht, soll das Arbeitspapier zu den lukrativsten der Sportgeschichte gehören. Dabei könnte er Verträge wie jene der Baseball-Stars Shohei Ohtani (700 Millionen US-Dollar während 10 Jahren) oder Juan Soto (765 Millionen US-Dollar während 15 Jahren) in den Schatten stellen.

Die bislang höchsten Lohnsummen im Fussballgeschäft wurden laut Medienberichten in Saudi-Arabien ausgestellt. Dabei soll Cristiano Ronaldo bei Al Nasr über zweieinhalb Jahre hinweg unglaubliche 536 Millionen US-Dollar einstecken. Karim Benzemas Entlöhnung bei Al-Ittihad liegt demnach während zwei Jahren bei 436 Millionen US-Dollar.

Haaland zuletzt mit Ladehemmungen

Die Vertragsverlängerung im Fall Haaland folgt in einer für beide Seiten schwierigen Phase. In der Liga sind die erfolgsverwöhnten Skyblues nach einer Niederlagenserie auf Platz 6 abgerutscht – und auch die Tormaschinerie bei Haaland ist nach gutem Start zuletzt etwas ins Stottern geraten.

Erzielte der 24-Jährige in den ersten fünf Meisterschaftsspielen zehn Tore, kamen in den restlichen 16 Partien vergleichsweise bescheidene sechs Treffer hinzu.

Gegen Manchester City läuft in England weiterhin ein Gerichtsverfahren mit Vermutung auf Finanzverstösse. Die Citizens sehen sich dabei mit 115 Anklagepunkten konfrontiert. Im schlimmsten Fall droht dem durch die Vereinigten Arabischen Emirate kontrollierten Verein die Zwangsrelegation. Was in einem solchen Falle mit Haalands Vertrag passieren würde, ist nicht bekannt.

Haaland ging den gleichen Weg wie Teamkollege Manuel Akanji und wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zu Manchester City. In seither 126 Partien erzielte er 111 Tore, die unter anderem 2023 zum Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League führten.

Mehr Sport Videos

Die Schweiz ist Weltmeister – das sagen unsere Schnee-Fussball-Helden Benaglio, Frei, Mehmedi, Chapuisat, Dzemaili, Zwissig, Hottiger & Co. verteidigen in Arosa mit einem 8:6-Finalsieg über Deutschland den inoffiziellen Titel als Schnee-Fussball-Weltmeister. Auch Trainer Rolf Fringer könnte nicht stolzer sein. 16.01.2025