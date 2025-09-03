  1. Privatkunden
Manchester United im Pech Hätte Cup-Blamage gegen Viertligist annulliert werden sollen?

Andreas Lunghi

3.9.2025

Bryan Mbeumo verschoss den entscheidenen Elfmeter gegen Grimsby Town.
Bryan Mbeumo verschoss den entscheidenen Elfmeter gegen Grimsby Town.
KEYSTONE

Manchester United verlor in der zweiten Runde des Carabao Cup gegen Viertligist Grimsby Town. Wegen dem Einsatz eines nicht registrierten Spielers wird der Underdog gebüsst – bleibt aber im Wettbewerb.

Andreas Lunghi

03.09.2025, 21:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Manchester United verlor in der 2. Runde des englischen Carabao Cup gegen Viertligist Grimsby Town nach Penaltyschiessen.
  • Wie die English Football League (EFL) knapp eine Woche nach der Sensation mitteilt, habe der Underdog einen nicht einsatzberechtigten Spieler eingewechselt.
  • Dem Verein wurde eine Busse von 20'000 Pfund – davon 10'000 Pfund bedingt bis zum Ende der Saison – aufgebrummt. Das Spiel soll nicht wiederholt und der Verein nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.
Mehr anzeigen

Ende August sorgte Viertligist Grimsby Town für eine Sensation im englischen Carabao Cup. Die «Mariners» eliminierten in der zweiten Runde Manchester United nach Penaltyschiessen. Neuzugang Bryan Mbeumo verschoss den entscheidenden Elfmeter für die «Red Devils».

Für das Team von Ruben Amorim war es der nächste Tiefschlag nach der verkorksten vergangener Saison, in der nur der 15. Rang in der Liga herausschaute und das Europa-League-Finale gegen Tottenham verloren ging.

Knapp eine Woche nach der Cup-Sensation schreibt die English Football League (EFL) in einer Stellungnahme, dass Grimsby einen Spieler eingewechselt hat, der nicht einsatzberechtigt war.

Kein Einspruch von United?

Konkret geht es um Clarke Oduor. Dieser wurde eine Minute nach der festgelegten Deadline für die Partie gemeldet. Der Verein habe das Missgeschick tags darauf selbst entdeckt und der EFL kommuniziert.

Die EFL hat Grimsby nun eine Busse von 20'000 Pfund aufgebrummt –  10'000 Pfund davon bedingt bis zum Ende der Saison 2025/2026. Der Verein habe den Entscheid akzeptiert und die nötigen Massnahmen getroffen, um einen solchen Fehler in Zukunft zu vermeiden. Eine mögliche Wiederholung des Spiels oder der Ausschluss von Grimsby Town vom Wettbewerb wird in der Stellungnahme nicht erwähnt.

Hätte Manchester United das Recht, Einspruch einzulegen? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn die EFL hat den Spielplan der dritten Runde des Carabao Cup bereits veröffentlicht. Grimsby Town trifft am 16. September auswärts auf Sheffield Wednesday.

