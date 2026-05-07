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SDA
7.5.2026 - 19:00
Fabian Hürzeler verlängert seinen Vertrag als Chefcoach des Premier-League-Vereins Brighton um drei Jahre bis 2029.
Keystone-SDA
07.05.2026, 19:00
07.05.2026, 19:15
Der erst 33 Jahre alte, schweizerisch-deutsche Doppelbürger war zuletzt auch bei mehreren Bundesligisten ein Thema.
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07.05.2026
Bayern-Verteidiger Konrad Laimer erklärt nach dem Halbfinal-Aus gegen PSG im Interview, dass die Schiedsrichter-Entscheidungen auch anders hätten ausfallen können.
06.05.2026
UEFA Champions League | Halbfinal-Rückspiel | Saison 25/26