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Vertrag verlängert Fabian Hürzeler bis 2029 Chefcoach von Brighton

SDA

7.5.2026 - 19:00

Stet weiter mit vollem Engagement an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs Brighton: Chefcoach Fabian Hürzeler
Stet weiter mit vollem Engagement an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs Brighton: Chefcoach Fabian Hürzeler
Keystone

Fabian Hürzeler verlängert seinen Vertrag als Chefcoach des Premier-League-Vereins Brighton um drei Jahre bis 2029.

Keystone-SDA

07.05.2026, 19:00

07.05.2026, 19:15

Der erst 33 Jahre alte, schweizerisch-deutsche Doppelbürger war zuletzt auch bei mehreren Bundesligisten ein Thema.

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