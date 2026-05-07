Stet weiter mit vollem Engagement an der Seitenlinie des Premier-League-Klubs Brighton: Chefcoach Fabian Hürzeler Keystone

Fabian Hürzeler verlängert seinen Vertrag als Chefcoach des Premier-League-Vereins Brighton um drei Jahre bis 2029.

Keystone-SDA SDA

Der erst 33 Jahre alte, schweizerisch-deutsche Doppelbürger war zuletzt auch bei mehreren Bundesligisten ein Thema.